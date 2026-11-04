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Mourinho est méconnaissable, le Real s’interroge

Mourinho est méconnaissable, le Real s’interroge

Liga
parEric Bethsy
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Rapatrié cet été, José Mourinho fait mieux que répondre aux attentes du Real Madrid. L’entraîneur portugais a ramené la paix au sein du vestiaire. Et contrairement à ce que l’on pouvait penser, les Merengue pratiquent un jeu séduisant depuis quelques rencontres.
On n’arrête plus le Real Madrid. Vainqueurs à Santander (3-0) dimanche, les Madrilènes ont enregistré une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Une série positive qui reflète la bonne ambiance retrouvée en interne. Rien à voir avec les tensions de la saison dernière, lorsque des accrochages avaient pollué le vestiaire. On pense notamment à l’altercation physique entre le Français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Ce n’est pas un hasard si le président Florentino Pérez a refait appel à José Mourinho.

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Connu pour son autorité, le Portugais était notamment chargé de remettre de l’ordre dans le groupe. Quelques mois plus tard, force est de constater que l’entraîneur madrilène fait mieux que répondre aux attentes. Selon le compte X The Touchline | T, le Real Madrid est impressionné par le travail de José Mourinho. Le technicien a d’abord observé la situation avant d’intervenir pour ramener la paix dans le vestiaire. Le « Special One » dirige désormais un groupe uni et séduit par les méthodes de son coach.
« Mourinho est plus sympathique que ce que les gens pensent, a témoigné l’international tricolore Eduardo Camavinga. C'est un grand entraîneur avec une grande expérience. Il nous apprend beaucoup chaque jour. » En plus de l’ambiance, l’ancien coach de la Roma a effectivement amélioré la qualité du jeu produit. Aux résultats obtenus s’ajoute la manière alors que José Mourinho n’est pas vraiment réputé pour le beau jeu de ses équipes. Là encore, le successeur d’Alvaro Arbeloa surprend la Maison Blanche qui ne s’attendait pas à voir son entraîneur métamorphoser le groupe sur et en dehors du terrain en si peu de temps.
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Derniers commentaires

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Dommage très très bon mais cela vaut il le coup de massacrer une institution ? Monaco a bien raison de réfléchir , il a intérêt à se calmer le gamin s'il veut arriver à quelque chose.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

User Avatar le-footeux-lucide 04 novembre 2026 à 13:15 + 768 non moi je ne retourne rien du tout... C'est Fonseca qui a demande de partir ET ca vous arrange bien financièrement quoi...et tu verras que le nouvel entraineur touchera moins que Fonseca... CQFD Voila ce que j'ai repondu a sergio sur un autre topic....

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la

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Dejà Nnadi n'a pas été recruté aux Pays Bas mais en Belgique où il jouait pour l'équipe de Zulte Waregem.

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