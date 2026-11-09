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L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

PSG
parEric Bethsy
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A nouveau inarrêtable, le Paris Saint-Germain domine tranquillement la Ligue 1. Sa supériorité ne se traduit pourtant pas dans les notes attribuées par L’Equipe, que ce soit pour les joueurs ou pour le coach Luis Enrique.
Pour le Paris Saint-Germain, le début de saison compliqué semble déjà loin. Plus personne n’imagine l’actuel leader concurrencé en Ligue 1. D’autant que ses poursuivants n’ont pas la constance nécessaire pour rivaliser sur la durée. Alors après 10 journées de championnat, le club de la capitale n’a certes que deux points d’avance sur son dauphin lillois. Mais il est clair qu’un monde sépare les Parisiens et les autres. Ce n’est pourtant pas ce que reflètent les notes de L’Equipe depuis le début de la saison.

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Dans ses classements cumulés, le quotidien sportif ne met aucun Parisien en valeur. Le Paris Saint-Germain n’est pas représenté chez les joueurs les mieux notés en moyenne, ni dans la catégorie des gardiens où le nom de Matvey Safonov n’apparaît pas dans le top 6. Celui de Luis Enrique ne figure pas non plus au classement des entraîneurs de Ligue 1 les mieux notés. Et plus surprenant encore, le double champion d’Europe ne fait même pas partie des sept meilleures équipes selon les notes attribuées par nos confrères.
Ces absences étonnent sur la toile où des supporters parisiens dénoncent un manque d’objectivité. En revanche, d’autres internautes y voient un traitement logique dans la mesure où les journalistes ont beaucoup plus d’attentes avec les joueurs du Paris Saint-Germain, nettement supérieurs sur le plan individuel. Difficile de noter l’attaquant du Paris FC Lassine Sinayoko, en tête du classement de L’Equipe, comme on analyse les matchs du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé par exemple. Il n’empêche que Luis Enrique et ses hommes, peut-être victimes de leur entame de saison, ont de grandes chances d’inverser la tendance au fil de l’exercice.
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Arrêtez de parler de Torres en ces termes, Enrique vient d’en dire énormément de bien. Nico Paz peut être un super renfort.

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Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

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"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

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