L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

A nouveau inarrêtable, le Paris Saint-Germain domine tranquillement la Ligue 1. Sa supériorité ne se traduit pourtant pas dans les notes attribuées par L’Equipe, que ce soit pour les joueurs ou pour le coach Luis Enrique.

Pour le Paris Saint-Germain , le début de saison compliqué semble déjà loin. Plus personne n’imagine l’actuel leader concurrencé en Ligue 1. D’autant que ses poursuivants n’ont pas la constance nécessaire pour rivaliser sur la durée. Alors après 10 journées de championnat, le club de la capitale n’a certes que deux points d’avance sur son dauphin lillois. Mais il est clair qu’un monde sépare les Parisiens et les autres. Ce n’est pourtant pas ce que reflètent les notes de L’Equipe depuis le début de la saison.

Dans ses classements cumulés, le quotidien sportif ne met aucun Parisien en valeur. Le Paris Saint-Germain n’est pas représenté chez les joueurs les mieux notés en moyenne, ni dans la catégorie des gardiens où le nom de Matvey Safonov n’apparaît pas dans le top 6. Celui de Luis Enrique ne figure pas non plus au classement des entraîneurs de Ligue 1 les mieux notés. Et plus surprenant encore, le double champion d’Europe ne fait même pas partie des sept meilleures équipes selon les notes attribuées par nos confrères.

Ces absences étonnent sur la toile où des supporters parisiens dénoncent un manque d’objectivité. En revanche, d’autres internautes y voient un traitement logique dans la mesure où les journalistes ont beaucoup plus d’attentes avec les joueurs du Paris Saint-Germain, nettement supérieurs sur le plan individuel. Difficile de noter l’attaquant du Paris FC Lassine Sinayoko, en tête du classement de L’Equipe, comme on analyse les matchs du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé par exemple. Il n’empêche que Luis Enrique et ses hommes, peut-être victimes de leur entame de saison, ont de grandes chances d’inverser la tendance au fil de l’exercice.