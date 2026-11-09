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L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

OL
parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais a confirmé ce lundi la signature de Carlos Vicens. L’entraîneur espagnol de 43 ans a signé en faveur du club rhodanien jusqu’en juin 2028. Il remplace Paulo Fonseca, parti au Sporting.
Fin du suspense pour les supporters de l’Olympique Lyonnais avec la signature confirmée ce lundi de Carlos Vicens. L’entraîneur espagnol de 43 ans, libre depuis son départ de Braga il y a quelques jours, a paraphé un contrat de dix-huit mois le liant à l’OL jusqu’en juin 2028. « Carlos Vicens sera accompagné à l'OL de Mario Enguidanos, son premier adjoint, Lander Iza Garcia, en charge de la performance, ainsi que Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso, qui intégreront également son staff technique » écrit le club rhodanien sur son site officiel avant de poursuivre.
« Jorge Maciel conservera ses fonctions d’entraîneur adjoint, dans une volonté de continuité et avec la pleine confiance de la direction du club. Adrien Tarascon poursuivra également sa mission de responsable du développement individuel des joueurs, tandis que Sébastien Hamel, jusqu’ici entraîneur des gardiens de la Pro 2 depuis janvier 2025, rejoindra définitivement le staff » ajoute l’Olympique Lyonnais. Le communiqué officiel précise que Carlos Vicens dirigera son premier entraînement à la tête du groupe lyonnais ce mardi. Il sera ensuite présenté à la presse sur les coups de 15 heures.
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Arrêtez de parler de Torres en ces termes, Enrique vient d’en dire énormément de bien. Nico Paz peut être un super renfort.

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Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

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"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

L’Equipe boycotte le PSG, ça devient gênant

ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

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