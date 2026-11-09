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La FIFA humilie Harry Kane, c'est violent

Foot Mondial
parCorentin Facy
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Sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, Harry Kane ne fait pas partie du onze de l’année de la FIFA. Un choix qui interroge et qui fait débat autour de l’attaquant anglais du Bayern Munich.
Quelques jours seulement après l’attribution du Ballon d’Or à Harry Kane, la FIFA a dévoilé ce lundi son onze-type de la saison. En règle générale, les noms mis en avant lors de la cérémonie du Ballon d’Or reviennent dans cette équipe-type de la FIFA. C’est le cas en défense avec la présence de deux Parisiens : Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui font tous les deux partie du top 30 du Ballon d’Or. Ils sont accompagnés du Barcelonais Pau Cubarsi qui a été élu meilleur jeune de la saison par la FIFA.
Le milieu de terrain n’a rien de choquant non plus avec la présence dans le onze concocté par l’instance internationale de Jude Bellingham, de Rodri et de Vitinha. L’attaque est en revanche beaucoup plus surprenante avec Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland… et Lionel Messi. A la stupeur générale, les « 19 806 footballeurs professionnels masculins du monde entier » selon la FIFA n’ont pas majoritairement voté Harry Kane pour que l’Anglais, pourtant sacré Ballon d’Or il y a quelques jours, figure dans ce onze-type.

L'équipe-type FIFA de la saison sans Kane

Une sacrée humiliation pour l’attaquant anglais du Bayern Munich, dont la présence dans cette composition semblait pourtant inéluctable au vu de ses statistiques sur la saison 2025-2026 avec 61 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Les joueurs sondés par la FIFA pour élire leur équipe-type de la saison en ont donc décidé autrement et cela risque de faire énormément réagir en Angleterre et en Allemagne, où les dirigeants et les supporters du Bayern Munich ne vont certainement pas y croire.
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Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

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"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

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ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

OL : Genesio s'est fâché, McCourt le remercie

Attend la fin de saison 😉

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