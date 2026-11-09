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OL : Un renfort surprise pour épauler Carlos Vicens

OL : Un renfort surprise pour épauler Carlos Vicens

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parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi la nomination de Carlos Vicens pour succéder à Paulo Fonseca. Le nouveau staff de l’entraîneur espagnol a été complété par un invité surprise.
Après plusieurs jours de tractations, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Carlos Vicens. L’ancien entraîneur de Braga débarque dans la capitale des Gaules pour succéder à Paulo Fonseca et a signé un contrat jusqu’en juin 2028. L’Espagnol de 43 ans n’arrive pas seul puisque dans son communiqué officiel, l’OL explique que Mario Enguidanos, son premier adjoint, Lander Iza Garcia, en charge de la performance, ainsi que Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso vont eux aussi parapher un contrat avec l’OL en même temps que Carlos Vicens. Déjà présent dans le staff de Pierre Sage puis dans celui de Paulo Fonseca, Jorge Maciel est lui aussi conservé.
La surprise vient sur le poste d’entraîneur des gardiens. Tandis que les entraîneurs débarquent généralement avec un membre de leur staff historique dans un nouveau club, ce n’est pas le cas pour Carlos Vicenz. L’OL va donc promouvoir Sébastien Hamel. « Sébastien Hamel, jusqu’ici entraîneur des gardiens de la Pro 2 depuis janvier 2025, rejoindra définitivement le staff » écrit le club rhodanien sur son site officiel. Une belle promotion pour l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, de l’AJ Auxerre ou encore du RC Lens et de l’AS Monaco, qui marque par ailleurs une volonté de l’OL de conserver certains entraîneurs « internes » dans le nouveau staff de Carlos Vicens avec Jorge Maciel ou encore Sébastien Hamel.
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PSG : Boly sur le départ, très mauvaise surprise pour Paris

Toujours le même probleme, ces gamins voudraient etre titulaires .On verra s'il a la tête sur les epaules

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"Selon El Nacional"... Fichajes et El Nacional, les sources préférées de Foot01. Que des fake news.

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ça fait une decennie que j'ai arreté de lire ce torchon et regardé cette chaine minable.

L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca

Je savais pas que tu faisais les entraînements pour savoir qui mérite plus que l’autre!! De plus à quel moment tolisso ne devrait pas être capitaine ? Mdr

OL : Genesio s'est fâché, McCourt le remercie

Attend la fin de saison 😉

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