OM : Les kilos perdus font briller CJ Egan-Riley

Titulaire indiscutable à l’OM cette saison, CJ Egan-Riley tire son épingle du jeu après une première année très difficile. Le défenseur anglais de 23 ans doit en partie sa renaissance à sa meilleure forme physique.

Très peu utilisé par Roberto De Zerbi et par Habib Beye la saison passée, CJ Egan-Riley est un joueur bien différent en cet exercice 2026-2027. L’ancien défenseur de Burnley a profité des départs de Pavard, Balerdi et Medina, mais il a surtout réussi à se hisser au niveau de son coéquipier marocain Nayef Aguerd pour former une défense centrale de plus en plus solide. L’Anglais de 23 ans, impressionnant contre le Bayer Leverkusen jeudi en Europa League, a livré une nouvelle prestation très satisfaisante sur la pelouse du RC Lens ce dimanche en Ligue 1

Egan-Riley est métamorphosé à l'OM

Il doit cette renaissance à la confiance que lui donne Bruno Genesio, mais aussi à une forme physique qui n’a rien à voir avec celle de l’an passé selon Bastien Cordoléani, intervenant régulier sur Le Phocéen. « Egan Riley a perdu facile un tour de taille ça aide aussi pour aller chercher des ballons dans les airs et courir vers son but avec plus d’intensité » a-t-il publié sur X, certain que le défenseur marseillais a perdu plusieurs kilos par rapport à la saison passé et que cela joue grandement sur son niveau de performance. L’Anglais est en tout cas heureux et épanoui à Marseille comme il l’a raconté après le succès de son équipe à Lens dimanche soir.

« C’est le football, l’importance de la confiance est énorme. Nous sommes dans une série très positive, on se doit de croire en nous, en cette possibilité, même quand on était au plus mal. On a fait beaucoup d’efforts, on a travaillé avec humilité pour réussir ce genre de série. C’est une bonne période, il faut rester concentrés pour étirer cette série le plus longtemps possible » expliquait-il sur Ligue1+ à la sortie du match face aux Sang et Or. Une belle série que l’OM et CJ Egan-Riley espèrent étendre après la trêve internationale dans deux semaines pour continuer cette folle remontée au classement.