Le Real recrute en D2 pour remplacer Vinicius

Liga15 sept. , 14:40
parCorentin Facy
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Vinicius Junior n’a toujours pas prolongé. Ce qui pousse le club merengue à préparer la succession de la star brésilienne en creusant une piste étonnante. 
Cet été, il a été question au Real Madrid d’un départ pour Vinicius Junior. Longtemps convoité par l’Arabie Saoudite, l’international brésilien n’a finalement pas cédé aux sirènes de la Saudi Pro League. Son avenir reste néanmoins incertain pour la simple et bonne raison que le contrat de « Vini » expire dans deux ans, soit en juin 2027. Un départ pourrait donc une fois de plus être à l’ordre du jour lors du prochain mercato si d’ici là, le club merengue et l’attaquant de 25 ans n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation de contrat.
Du côté de la cellule de recrutement du Real Madrid, on travaille en tout cas à pied d’oeuvre pour compenser un potentiel départ de l’ailier gauche aux 41 sélections avec la Seleçao. Et une piste assez étonnante est creusée par le board madrilène puisque selon le site Fichajes, le Real Madrid est très intéressé par l’ailier anglais Jeremy Monga. A seulement 16 ans, le joueur de Leicester est considéré comme l’un des plus gros cracks mondials à son poste. Ailier gauche de formation, il joue en deuxième division anglaise cette saison sous les couleurs des Foxes.

Le Real en pince pour Jeremy Monga

Son manque d’expérience au plus haut niveau pourrait être un frein pour le Real Madrid, mais l’état-major du club de la Casa Blanca est convaincu du potentiel immense de Jeremy Monga. Reste maintenant à voir d’ici la fin de la saison si Vinicius prolongera ou non au Real et si une arrivée de Jeremy Monga est possible même dans le cas où le Brésilien viendrait à rester. Chez les supporters madrilènes, on suivra en tout cas avec attention les performances du joueur formé à Leicester durant cette saison 2025-2026.

Loading