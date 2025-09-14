Souvent considéré comme un joueur difficile à entraîner et à manager, Kylian Mbappé n’a pas du tout cette image auprès de son ancien coach Carlo Ancelotti, bien au contraire.

Est-il difficile pour un entraîneur d’avoir Kylian Mbappé dans son équipe ? C’est une idée qui s’est beaucoup répandue ces dernières années. La preuve, Luis Enrique l’a mis sur le banc à la fin de son aventure au PSG, et le club parisien a finalement gagné quand l’international français est parti. Pour sa première année au Real Madrid, le capitaine des Bleus a beaucoup marqué mais sans pleinement convaincre dans le jeu. La faute à qui ?

Certainement pas à Kylian Mbappé selon Carlo Ancelotti. Entraîneur du Real Madrid la saison dernière, l’actuel sélectionneur du Brésil a mis les choses au clair dans les colonnes de L’Equipe. Pour le manager italien, Kylian Mbappé est au contraire un oiseau rare pour les entraîneurs. Et contrairement aux fake-news en provenance d’Espagne, jamais l’ancien buteur du PSG et de l’AS Monaco n’a exigé de tirer les penaltys ou les coup-francs l’an passé dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité. - Carlo Ancelotti

« En un an, Mbappé ne m'a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs... Rien. Il s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu'il est adapté et ses partenaires le connaissent bien » estime dans les colonnes du quotidien national l’entraîneur de la Seleçao avant de s’exprimer sur le meilleur poste à ses yeux de Kylian Mbappé.

« À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C'est là qu'il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d'enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu'il soit proche du but ». Un constat que semblent aussi partager Xabi Alonso, son nouvel entraîneur au Real Madrid ainsi que Didier Deschamps, son sélectionneur avec l’équipe de France. Et il n’y a plus de raison de changer, après le départ canon de Mbappé en 2025-2026 avec déjà 6 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues.