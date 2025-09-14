ICONSPORT_270254_0005

« Mbappé ne m'a jamais rien demandé » : Le Real défend sa star

Kylian Mbappé14 sept. , 10:30
parCorentin Facy
Souvent considéré comme un joueur difficile à entraîner et à manager, Kylian Mbappé n’a pas du tout cette image auprès de son ancien coach Carlo Ancelotti, bien au contraire.
Est-il difficile pour un entraîneur d’avoir Kylian Mbappé dans son équipe ? C’est une idée qui s’est beaucoup répandue ces dernières années. La preuve, Luis Enrique l’a mis sur le banc à la fin de son aventure au PSG, et le club parisien a finalement gagné quand l’international français est parti. Pour sa première année au Real Madrid, le capitaine des Bleus a beaucoup marqué mais sans pleinement convaincre dans le jeu. La faute à qui ?
Certainement pas à Kylian Mbappé selon Carlo Ancelotti. Entraîneur du Real Madrid la saison dernière, l’actuel sélectionneur du Brésil a mis les choses au clair dans les colonnes de L’Equipe. Pour le manager italien, Kylian Mbappé est au contraire un oiseau rare pour les entraîneurs. Et contrairement aux fake-news en provenance d’Espagne, jamais l’ancien buteur du PSG et de l’AS Monaco n’a exigé de tirer les penaltys ou les coup-francs l’an passé dans la capitale espagnole.
Kylian Mbappé s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité.
- Carlo Ancelotti 
« En un an, Mbappé ne m'a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs... Rien. Il s'est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu'il est adapté et ses partenaires le connaissent bien » estime dans les colonnes du quotidien national l’entraîneur de la Seleçao avant de s’exprimer sur le meilleur poste à ses yeux de Kylian Mbappé.
« À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C'est là qu'il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d'enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu'il soit proche du but ». Un constat que semblent aussi partager Xabi Alonso, son nouvel entraîneur au Real Madrid ainsi que Didier Deschamps, son sélectionneur avec l’équipe de France. Et il n’y a plus de raison de changer, après le départ canon de Mbappé en 2025-2026 avec déjà 6 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues.
Articles Recommandés
ICONSPORT_257387_0156
Ligue 1

Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_255064_0188
PSG

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
Monaco

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

ICONSPORT_268257_0492
Lens

« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

Fil Info

14:16
Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde
13:40
Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
13:20
« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin
13:00
Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi
12:40
Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette
12:20
OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout
12:00
Luis Enrique change tout, révolution au PSG
11:30
OM : Greenwood révèle son arme secrète

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu quoi ma petite Kenny ? Tu crois que c est Boateng ou Hernandez 🤣

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a ete retiré puisque sa femme l a pardonné Depuis ils ont 2 enfants et vivent heureux a Marseille ( ville ou tu ne viendras jamais)

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading