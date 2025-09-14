ICONSPORT_270254_0047

Kylian Mbappé mort de rire à l'idée de jouer contre l'OM

Kylian Mbappé14 sept. , 17:30
parNathan Hanini
À nouveau buteur contre la Real Sociedad ce samedi, Kylian Mbappé poursuit son début de saison sur les chapeaux de roue. Le joueur du Real Madrid a retrouvé des jambes à l’aube de la campagne de Ligue des champions. Le champion du monde 2018 s’installe comme le leader incontesté au sein du club de la capitale espagnole.
Le Real Madrid est sous pression cette saison. Le club de la Maison Blanche doit retrouver les sommets sous la houlette de son nouveau manager Xabi Alonso. Le technicien espagnol doit gérer un vestiaire de stars. Et le début de saison se passe bien pour le club de la capitale espagnole. Ce samedi, le Real a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Liga après un succès 2-1 face à la Real Sociedad. Le club de la maison blanche a pu compter sur un Kylian Mbappé en forme. Le Français s’impose comme le réel patron du Real Madrid. Une lutte interne remportée face à Vinicius.
« Non, moi, je ne peux pas gagner cette année. Je ne peux pas trancher entre deux amis (Hakimi et Dembélé). Ce qui compte, c'est que leurs performances soient reconnues. Et, pour l'un comme pour l'autre, je serais très content dans tous les cas. »
- Mbappé sur le ballon d'or de la saison

Mbappé gagne de l’influence à Madrid

Ce dimanche, le média espagnol Defensa Central explique que l’influence du Français grandit de jour en jour au sein du club. L’international français arrive à convaincre les différents partis sur ce début de saison. Avec déjà quatre buts et une passe décisive en quatre rencontres, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain part sur des standards élevés. « Au début de la saison dernière, le Real Madrid défendait encore l'idée que Vinícius Júnior était le meilleur footballeur du monde, car il avait très bien commencé la saison […] Cependant, il semble maintenant que le club commence à placer Mbappé comme star principale, car il brille plus que les autres, » explique le média espagnol. Cette saison, le Real Madrid va pousser pour que Mbappé soit un favori au ballon d’or. Le club de la capitale espagnole place désormais le champion du monde 2018 comme tête de proue. 
En attendant, l'attaquant du Real Madrid va faire son entrée sur la scène de Ligue des Champions contre l'OM ce mardi soir, avec l'ambition de continuer à frapper fort, lui qui a pris l'habitude de faire très mal aux Marseillais dans les confrontations avec le PSG ces dernières années. « Jouer contre Marseille va, je l’espère, me rappeler de bons souvenirs. Je marque beaucoup de buts contre eux, mais ils ont changé. C’est cool d’affronter des équipes françaises à ce niveau, surtout au Bernabeu, ça va être un match sympa », a glissé l’international français sur TF1, le tout dans un très grand sourire.
