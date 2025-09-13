Rodrygo enfin vendu, le Real reçoit 120 millions d'euros

Cité comme un candidat au départ durant tout l’été, Rodrygo est finalement resté au Real Madrid. Mais l’Arabie Saoudite pourrait se positionner pour s’offrir l’international brésilien dans les prochains mois.

Cité dans le viseur du Bayern Munich, de Manchester City, du PSG ou encore de Liverpool, Rodrygo est finalement resté au Real Madrid cet été. Il a pourtant été question d’un départ pour l’international brésilien, frustré de son manque de temps de jeu et de son utilisation par Xabi Alonso depuis le début de la saison.

Aucune offre jugée satisfaisante pour toutes les parties n’est finalement arrivée sur la table de Florentino Pérez et sauf grosse surprise cet hiver, Rodrygo va faire toute la saison 2025-2026 dans la capitale espagnole. Les prochaines périodes de mercato seront quand même à surveiller de près. Et pour cause, le site Fichajes nous apprend que l’Arabie Saoudite, qui a échoué dans sa tentative de recruter Vinicius Junior, aimerait se consoler en recrutant Rodrygo.

L'Arabie Saoudite s'attaque à Rodrygo

Après avoir déjà fait venir des stars telles que Ngolo Kanté, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo, le royaume saoudien vise à présent Rodrygo. Et le média espagnol l’affirme, l’Arabie Saoudite a déjà préparé son offre pour le joueur brésilien de 24 ans. Celle-ci s’élève à 120 millions d’euros, un montant qu’il sera difficile à refuser pour un remplaçant, lequel a été recruté pour seulement 45 millions d’euros il y a déjà cinq ans.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2028, Rodrygo sera néanmoins difficile à convaincre. Certes, le natif d’Osasco était favorable à un départ du Real Madrid l’été dernier. Mais uniquement pour rejoindre un top club européen capable de gagner la Ligue des Champions. Le joueur et son entourage sont nettement moins chauds à l’idée de partir si tôt en Arabie Saoudite. De quoi compromettre un potentiel transfert même si du côté de Florentino Pérez, on ne dirait sans doute pas non à une vente de cette ampleur.