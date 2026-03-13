Le Real Madrid met Camavinga en vente pour 50 ME

En difficulté sous les ordres d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid, Eduardo Camavinga a des chances de faire ses valises lors du prochain mercato. Enfin si un club est prêt à poser 50 millions d’euros sur la table.

Mercredi soir, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a surpris tout le monde en humiliant Manchester City 3-0 au Bernabéu. Grâce à un triplé de Valverde, la Maison Blanche a fait un grand pas vers une qualification pour les quarts. Mais si tous les Merengues ont le sourire depuis cette belle victoire, ce n’est pas forcément le cas pour Eduardo Camavinga. Pointé du doigt par Alvaro Arbeloa pour son absence au match face au Celta Vigo le week-end passé, l’international français n’a pas été titularisé contre City mercredi. Tout simplement parce que son coach lui a préféré le jeune hispano-marocain de 18 ans, Thiago Pitarch. L’ancien milieu de Rennes a donc dû se contenter d’une entrée en fin de match.

Pour Camavinga, c’est 50 millions d’euros

« Camavinga n'est pas intouchable. Des clubs de Premier League s'intéressent déjà à lui. Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas fixé de prix, mais il est clair qu'il ne veut pas descendre en dessous de 50 millions d'euros », a expliqué le journaliste Matteo Moretto. Un déclassement que Camavinga a du mal à supporter, et le Real envisage désormais de le vendre lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations de Marca , le Français de 23 ans est maintenant considéré comme transférable par sa direction., a expliqué le journaliste Matteo Moretto.

Le Real signe l’échec Camavinga

Sous contrat jusqu’en 2029 du côté de Madrid, Camavinga n’a jamais réussi à s’imposer comme une valeur sûre de l’entrejeu madrilène depuis son arrivée en provenance de Rennes en 2021. Venu pour faire oublier Toni Kroos ou Luka Modric, le Français a certes été freiné par des blessures, mais il n’arrive pas à passer ce cap qui ferait de lui un cadre du Real Madrid. Ce qui signifie que la Maison Blanche sera ainsi à l’écoute d’offres lors du prochain marché des transferts, surtout que certains clubs anglais semblent prêts à faire des folies pour le gaucher.