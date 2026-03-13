ICONSPORT_256203_0202 (1)
Eduardo Camavinga

Le Real Madrid met Camavinga en vente pour 50 ME

Liga13 mars , 9:40
parAlexis Rose
0
En difficulté sous les ordres d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid, Eduardo Camavinga a des chances de faire ses valises lors du prochain mercato. Enfin si un club est prêt à poser 50 millions d’euros sur la table.
Mercredi soir, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a surpris tout le monde en humiliant Manchester City 3-0 au Bernabéu. Grâce à un triplé de Valverde, la Maison Blanche a fait un grand pas vers une qualification pour les quarts. Mais si tous les Merengues ont le sourire depuis cette belle victoire, ce n’est pas forcément le cas pour Eduardo Camavinga. Pointé du doigt par Alvaro Arbeloa pour son absence au match face au Celta Vigo le week-end passé, l’international français n’a pas été titularisé contre City mercredi. Tout simplement parce que son coach lui a préféré le jeune hispano-marocain de 18 ans, Thiago Pitarch. L’ancien milieu de Rennes a donc dû se contenter d’une entrée en fin de match.

Pour Camavinga, c’est 50 millions d’euros

Un déclassement que Camavinga a du mal à supporter, et le Real envisage désormais de le vendre lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations de Marca, le Français de 23 ans est maintenant considéré comme transférable par sa direction. « Camavinga n'est pas intouchable. Des clubs de Premier League s'intéressent déjà à lui. Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas fixé de prix, mais il est clair qu'il ne veut pas descendre en dessous de 50 millions d'euros », a expliqué le journaliste Matteo Moretto.

Le Real signe l’échec Camavinga

Sous contrat jusqu’en 2029 du côté de Madrid, Camavinga n’a jamais réussi à s’imposer comme une valeur sûre de l’entrejeu madrilène depuis son arrivée en provenance de Rennes en 2021. Venu pour faire oublier Toni Kroos ou Luka Modric, le Français a certes été freiné par des blessures, mais il n’arrive pas à passer ce cap qui ferait de lui un cadre du Real Madrid. Ce qui signifie que la Maison Blanche sera ainsi à l’écoute d’offres lors du prochain marché des transferts, surtout que certains clubs anglais semblent prêts à faire des folies pour le gaucher.
E. Camavinga

E. Camavinga

AngolaAngola Âge 23 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs19
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Moi à la place de la brune j'aurais eu honte de dire à l'autre de balayer devant sa porte vue ke devant la sienne c'est vraiment sale celle de labrune

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Tebas a parfaitement raison dans ces propos car Labrune c le laquait de Nasser

La terrible crainte de l'OL confirmée

J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse en lisant le titre. Finalement, je vais attendre un peu.

La terrible crainte de l'OL confirmée

Quelle idée aussi de mettre des matchs à 18h45 en pleine semaine depuis 4/5 ans ...

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

Et Tolisso à 2 doigts de se péter il y a 2 matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

