Indice UEFA : Merci Strasbourg et l’OL, la France gagne une place

A part Lille en grosse difficulté, les clubs français sont encore en course pour continuer leur aventure en Coupe d'Europe. L'indice UEFA se joue en ce moment avec les quatre clubs concernés.

Soirée mitigée pour les clubs français, avec une victoire, un nul et une défaite. Si Lille a montré ses limites face à Aston Villa avec une défaite 1-0 à domicile, un Lyon diminué est allé chercher un point au Celta Vigo (1-1), tandis que Strasbourg a fait le travail avec une prestation solide à Rijeka (2-1). De quoi marquer quelques précieux points pour l’indice UEFA, dans la foulée de la belle victoire du PSG face à Chelsea.

La France prend enfin la 6e place

Résultat, la France repasse enfin devant la Pologne, qui n’a plus que deux représentants, et ces deux clubs se sont inclinés ce jeudi. Les clubs tricolores prennent la 6e place du classement sur cette saison et s’attaquent désormais au Portugal, le 5e. Il y a encore 1,4 point d’écart entre les deux pays, mais chez les Lusitaniens, seul le FC Porto est bien parti pour se qualifier pour la suite des Coupes d’Europe, Braga et le Sporting étant en position défavorable. De quoi envisager la suite avec confiance, même s’il faudra tenir bon pour les clubs français lors des matchs retours la semaine prochaine.

En haut du classement, l’Angleterre reste largement devant mais grosse claque tout de même pour la Premier League, qui avait neuf équipe en course cette semaine, et n’a vu qu’Aston Villa gagner, pour cinq défaites (Liverpool, Chelsea, Tottenham, Nottingham et Manchester City) et trois nuls (Arsenal, Newcastle, Crystal Palace).