Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Ligue 113 mars , 10:00
parNathan Hanini
Javier Tebas et Vincent Labrune ne partiront jamais en vacances ensemble. Dans un jeu de d'attaques et de contre-attaques, les deux dirigeants des championnats voisins se sont répondus vertement dans Le Figaro.
Javier Tebas attaque la gestion du football français. Le président de la Liga livre son ressenti sur la crise que traverse le football au sein de l’hexagone. Interrogé par Le Figaro Sport, l’Espagnol n’a pas gardé sa langue dans sa poche reprochant un manque de stabilité au sein de l’institution, mais également un manque de leadership. Depuis la faillite du contrat Mediapro, les clubs du football français vivent une période compliquée d’un point de vue financier. L’an passé, le contrat avec DAZN n’est pas allé à son terme privant les clubs de revenus importants. Dans son intervention, Javier Tebas explique que le ménage doit être fait au sein de la LFP afin de repartir sur des bases saines.
Le dirigeant espagnol, qui adore aussi taper sur le PSG et le Qatar, estime que Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup trop d'importance à la Ligue, et que cette emprise doit cesser pour le bien du football français.

Labrune demande à Tebas de balayer devant sa porte

La réponse de Vincent Labrune ne s’est pas faite attendre. Le président de la LFP a décidé de contre-attaquer. « Chacun est libre de donner son opinion, mais la gouvernance du football français et son championnat ne regardent pas M.Tebas. La LFP, ses clubs et plus largement l’ensemble des acteurs du foot français travaillent sur leurs propres réformes et n’ont pas vocation à recevoir de leçons de l’extérieur, » explique-t-il dans un premier temps avant d’évoquer les critiques sur le manque de leadership. « Nous invitons M. Tebas à se concentrer sur les sujets qui concernent directement son championnat. À ce titre, les incidents racistes récurrents qui se produisent dans les stades espagnols sont graves et inacceptables et méritent toute l’attention des autorités du football espagnol, » conclu-t-il dans des propos rapportés par le Figaro Sport.

