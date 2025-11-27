Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme

En grande difficulté cette saison, Liverpool a pointé son milieu de terrain comme un élément problématique. Les Reds doivent recruter un joueur dans ce secteur. La piste Eduardo Camavinga tient la route.

Liverpool marche seul dans une saison pleine d'incertitudes et de déceptions. Les Reds n'en finissent plus de perdre toutes compétitions confondues depuis plusieurs semaines et inquiètent grandement. Il manque un ou deux joueurs dans l'effectif pour permettre à Arne Slot de relancer la machine rouge. Le manager néerlandais pointe notamment l'absence d'un milieu de terrain défensif avec de bonnes capacités physiques. Il souhaite obtenir un renfort au mercato et regarde du côté du Real Madrid pour cela.

Camavinga à Liverpool pour 60 millions ?

Le site E-Noticies révèle les détails de ce futur transfert. La première cible de Liverpool chez les Merengue s'appelait Aurélien Tchouaméni. Le Français répond aux exigences d'Arne Slot mais le Real Madrid refuse toute idée d'une vente pour lui. De quoi pousser les Reds vers l'autre tricolore du milieu de terrain madrilène, Eduardo Camavinga. L'ancien rennais bénéficie lui d'un bon de sortie de sa direction et de son entraîneur Xabi Alonso. On juge qu'il n'a pas assez progressé depuis son arrivée en 2021

De plus, le joueur de 23 ans est fragile physiquement et connaît de trop nombreuses blessures. Camavinga sera vendu par les Madrilènes si le montant attendu est atteint. Ce dernier a été fixé à 60 millions d'euros minimum. Une somme qui n'effraye pas les Scousers, lesquels ont lâché bien plus d'argent l'été dernier avec Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Alexander Isak. Au vu de la dynamique actuelle de Liverpool, 12e de Premier League et laminé 1-4 à Anfield par le PSV Eindhoven en Ligue des champions, une première offre pourrait vite se poser sur le bureau de Florentino Perez.