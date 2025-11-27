ICONSPORT_278263_0043

Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme

Mercato27 nov. , 14:30
parMehdi Lunay
En grande difficulté cette saison, Liverpool a pointé son milieu de terrain comme un élément problématique. Les Reds doivent recruter un joueur dans ce secteur. La piste Eduardo Camavinga tient la route.
Liverpool marche seul dans une saison pleine d'incertitudes et de déceptions. Les Reds n'en finissent plus de perdre toutes compétitions confondues depuis plusieurs semaines et inquiètent grandement. Il manque un ou deux joueurs dans l'effectif pour permettre à Arne Slot de relancer la machine rouge. Le manager néerlandais pointe notamment l'absence d'un milieu de terrain défensif avec de bonnes capacités physiques. Il souhaite obtenir un renfort au mercato et regarde du côté du Real Madrid pour cela.

Camavinga à Liverpool pour 60 millions ?

Le site E-Noticies révèle les détails de ce futur transfert. La première cible de Liverpool chez les Merengue s'appelait Aurélien Tchouaméni. Le Français répond aux exigences d'Arne Slot mais le Real Madrid refuse toute idée d'une vente pour lui. De quoi pousser les Reds vers l'autre tricolore du milieu de terrain madrilène, Eduardo Camavinga. L'ancien rennais bénéficie lui d'un bon de sortie de sa direction et de son entraîneur Xabi Alonso. On juge qu'il n'a pas assez progressé depuis son arrivée en 2021
De plus, le joueur de 23 ans est fragile physiquement et connaît de trop nombreuses blessures. Camavinga sera vendu par les Madrilènes si le montant attendu est atteint. Ce dernier a été fixé à 60 millions d'euros minimum. Une somme qui n'effraye pas les Scousers, lesquels ont lâché bien plus d'argent l'été dernier avec Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Alexander Isak. Au vu de la dynamique actuelle de Liverpool, 12e de Premier League et laminé 1-4 à Anfield par le PSV Eindhoven en Ligue des champions, une première offre pourrait vite se poser sur le bureau de Florentino Perez.
E. Camavinga

E. Camavinga

FranceFrance Âge 23 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
