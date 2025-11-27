Real : Camavinga à Liverpool, accord trouvé pour un prix énorme

Ça rappelle la finale de LDC au stade de France. Les forces de l'ordre ne se sont pas améliorés semble t'il. Mais c'est encore une fois face à des anglais. Donc soit ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le laisser croire, soit la police française est particulièrement virulente quand c'est des anglais en face. Dû, j'imagine, à leur réputation, même si ça commence à dater...
C'est vrai, il est un peu moins bien et il a peut être du mal à digérer l'élimination du Danemark à la prochaine CDM par l’Écosse. Pour autant, il est meilleur que ce qu'en dit Rotten.
🤣 Petite pensée a feu le RoiGreg décédé d'un AVC a force de voir des "comptes fake" de Kenny partout. May he not rest in peace 😂🤣😂
L'Algérie le piège ce sera pas sur le terrain ce sera surtout le bordel dans les rues...
Le mec te fait un taf en 24h qui en nécessiterait 48 chez le commun des mortels.. C'est un monstre ce keum. Quel chance on a d'avoir un type comme ça..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Il faudra parler de l’apport de cet homme dans cette équipe Si il était au Barca il serait considéré comme top 3 meilleur milieu du monde Eduardo Camavinga 🇫🇷