L’OM invite ses supporters, la réponse est terrible

La tension est toujours palpable à l'OM. Le club a essayé de ramener les supporters sur le droit chemin, mais c'est clairement peine perdue.

Difficile de savoir qui est aux commandes à l’Olympique de Marseille , mais les supporters ont en tout cas toujours leur mot à dire. A tel point qu’une réunion qui devait être mise en place pour s’assurer que tout le monde tirait dans le même sens, est tombée à l’eau. C’est l’informateur FadaOM qui le révèle, l’équipe dirigeante avait demandé aux représentants des supporters de venir au centre d’entrainement avant le match prévu ce vendredi soir face à Auxerre.

Les supporters n'avaient pas envie d'entendre Beye

Le but était simple, présenter officiellement Habib Beye et Alban Juster, les deux nouveaux hommes forts de cette fin de saison. Le nouvel entraineur et le nouveau président pouvaient donc présenter leurs ambitions et démontrer leur motivation auprès de supporters échaudés par les changements incessants et les mauvais résultats. En conséquence, la réponse a tout simplement été négative. Les supporters de l’OM ont refusé de se rendre à cette réunion de présentation, expliquant même qu’ils « auraient préféré un autre ordre du jour, la situation du club ».

En gros, les représentants des fans olympiens n’étaient pas là pour entendre les beaux discours de Beye et Juster, mais plutôt en savoir plus par exemple sur les intentions de Frank McCourt, la vente du club, ou le prochain budget mercato. Des informations qui ne seront pas partagées à ce niveau et vont donc permettre aux dirigeants et aux supporters de s’ignorer. La démarche de l’OM démontrait en tout cas la volonté du club de faire en sorte que tout le monde soit uni pour le sprint final. Si la bonne série en cours permet de calmer les esprits, la hache de guerre n’est clairement pas enterrée et la banderole déployée à Toulouse permet de le rappeler. Tout comme cette absence à cette réunion de réconciliation qui n’aura donc pas lieu.