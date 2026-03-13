ICONSPORT_361265_0013

L’OM invite ses supporters, la réponse est terrible

OM13 mars , 8:40
parGuillaume Conte
La tension est toujours palpable à l'OM. Le club a essayé de ramener les supporters sur le droit chemin, mais c'est clairement peine perdue.
Difficile de savoir qui est aux commandes à l’Olympique de Marseille, mais les supporters ont en tout cas toujours leur mot à dire. A tel point qu’une réunion qui devait être mise en place pour s’assurer que tout le monde tirait dans le même sens, est tombée à l’eau. C’est l’informateur FadaOM qui le révèle, l’équipe dirigeante avait demandé aux représentants des supporters de venir au centre d’entrainement avant le match prévu ce vendredi soir face à Auxerre.

Les supporters n'avaient pas envie d'entendre Beye

Le but était simple, présenter officiellement Habib Beye et Alban Juster, les deux nouveaux hommes forts de cette fin de saison. Le nouvel entraineur et le nouveau président pouvaient donc présenter leurs ambitions et démontrer leur motivation auprès de supporters échaudés par les changements incessants et les mauvais résultats. En conséquence, la réponse a tout simplement été négative. Les supporters de l’OM ont refusé de se rendre à cette réunion de présentation, expliquant même qu’ils « auraient préféré un autre ordre du jour, la situation du club ».
En gros, les représentants des fans olympiens n’étaient pas là pour entendre les beaux discours de Beye et Juster, mais plutôt en savoir plus par exemple sur les intentions de Frank McCourt, la vente du club, ou le prochain budget mercato. Des informations qui ne seront pas partagées à ce niveau et vont donc permettre aux dirigeants et aux supporters de s’ignorer. La démarche de l’OM démontrait en tout cas la volonté du club de faire en sorte que tout le monde soit uni pour le sprint final. Si la bonne série en cours permet de calmer les esprits, la hache de guerre n’est clairement pas enterrée et la banderole déployée à Toulouse permet de le rappeler. Tout comme cette absence à cette réunion de réconciliation qui n’aura donc pas lieu.
Derniers commentaires

L’OM invite ses supporters, la réponse est terrible

Quand les supporters de l'OM se déplacent a la commanderie ce n'est pas pour parler c'est pour y mettre le feu 🤣😂🤣

PSG : Safonov se rate, les Parisiens enragent

Rien de nouveau. En cas de but, les footix se déchainent prioritairement sur les gardiens. L'humain est ainsi fait qu'il a bien plus de puissance dans les jambes que dans les bras. Si un gardien a le temps de se placer correctement sur un tir, il encaissera sans problème toute la puissance du tir, même si le joueur a mis tout ce qu'il avait. Mais quand il s'agit d'une parade "hasardeuse"/réflexe, sur un tir de près, il est impossible de garantir un positionnement suffisant pour repousser n'importe quel tir. Si c'est un tir puissant de près qui est touché du bout des doigts, il n'y a rien à faire.

Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG

C'est n'importe quoi les xG. A la limite, que les buts excèdent les xG pour les 2eme et 4eme, soit vu que ce sont des situations assez difficiles. Mais les 1er, 3eme et 5eme buts parisiens sont sur des tirs de près.

PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté

Zaire est a 1 million par mois

Besoin urgent au PSG, quatre noms dévoilés

Au LOSC il y a Alexandro Ribeiro :: LD ou DCD , il revient de blessure mais vraiment bon .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

