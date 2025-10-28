Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque

Intéressé de longue date par Eduardo Camavinga, Manchester United a définitivement été convaincu par l’intérêt de recruter l’international français du Real Madrid. Un transfert au prix fort est évoqué.

Tout juste de retour de blessure, Eduardo Camavinga vient d’enchaîner deux titularisations avec le Real Madrid face à Getafe puis contre le Barça lors du Clasico. L’international français a immédiatement apporté une plus-value à l’équipe de Xabi Alonso, livrant notamment une performance de haut niveau face aux Catalans ce dimanche au Santiago Bernabeu. Suivi de longue date par Manchester United dans l’optique du prochain mercato estival, Eduardo Camavinga a définitivement convaincu les Red Devils de passer à l’action.

Selon les informations du site Fichajes, le club mancunien n’a plus aucun doute sur l’intérêt de recruter un joueur du calibre d’Eduardo Camavinga et va officiellement entrer en contact avec les dirigeants du Real Madrid pour tenter de trouver un accord. Le média espagnol va plus loin, affirmant que Manchester United est prêt à offrir une somme colossale au club merengue pour arracher l’ancien Rennais, recruté il y a quatre ans pour 30 millions d’euros en provenance de son club formateur. Ruben Amorim est certain que Camavinga est le milieu de terrain idéal pour intégrer son système de jeu et Manchester United est d’ores et déjà prêt à poser 80 millions d’euros sur la table pour convaincre le club espagnol de lâcher son gaucher de 22 ans.

E. Camavinga France • Âge 22 • Milieu UEFA Nations League Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Une somme difficile à refuser pour le Real Madrid, qui n’est toutefois pas certain de l’intérêt de se séparer d’un joueur aussi prometteur. En effet, Manchester United pourrait vite être confronté à plusieurs obstacles dans ce dossier selon le média : la volonté de Xabi Alonso de le conserver mais aussi le choix du joueur, pas du tout convaincu par l’opportunité de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester. Autant dire que les Red Devils vont devoir batailler s’ils veulent arracher la signature d’Eduardo Camavinga. Le club anglais prouve en tout cas avec une telle offre sa motivation à l’idée de récupérer l’international tricolore l’été prochain.