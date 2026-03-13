EdF : Le Maroc débarque à Lille pour faire pleurer la France

International espoirs français, Ayyoub Bouaddi est courtisé de manière très insistante par le Maroc pour qu'il rejoigne les Lions de l'Atlas. Le forcing est en cours pour le milieu de terrain de 18 ans.

En grande difficulté face à Aston Villa , le LOSC a eu du mal à rivaliser avec la formation anglaise, toujours aussi solide et victorieuse 1-0 dans le Nord. Il y a encore une fois un joueur qui a répondu présent malgré la supériorité anglaise, c’est Ayyoub Bouaddi. Ce dernier n’est pourtant entré en jeu qu’à la pause, pour remplacer Benjamin André, blessé. Solide physiquement, précis dans ses passes et capable de porter le ballon pour faire avancer son équipe, le jeune milieu de terrain a régalé. Et cette performance de premier plan, il l’a réalisée sous les yeux de toute la délégation du Maroc, qui entend bien le convaincre de rejoindre les Lions de l’Atlas rapidement pour disputer la prochaine Coupe du monde.

Bouaddi a une semaine pour dire oui

En effet, selon les informations de la presse marocaine, le tout nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi était à Lille ce jeudi soir pour voir Bouaddi, et il aurait pu repartir sans voir grand chose sans la blessure de Benjamin André. Mais signe que l’offensive du Maroc est sérieuse, le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, était aussi dans le Nord pour avancer ses arguments.

Le timing est en tout cas serré pour l’international espoirs français, qui a de grandes chances d’être convoqué pour les matchs amicaux du mois de mars s’il dit oui à la sélection marocaine. C’est son principal espoir d’être présent à la prochaine Coupe du monde, car pour les Bleus, malgré son talent et sa belle saison, le milieu de 18 ans risque d’être un peu juste pour faire partie de la liste de Didier Deschamps. Nul doute que c’est aussi le discours tenu par le Maroc pour le convaincre de faire le grand saut et de rejoindre rapidement les Lions de l’Atlas, à 10 jours de la prochaine fenêtre des matchs internationaux.