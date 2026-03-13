ICONSPORT_361717_0196

EdF : Le Maroc débarque à Lille pour faire pleurer la France

Equipe de France13 mars , 10:30
parGuillaume Conte
0
International espoirs français, Ayyoub Bouaddi est courtisé de manière très insistante par le Maroc pour qu'il rejoigne les Lions de l'Atlas. Le forcing est en cours pour le milieu de terrain de 18 ans.
En grande difficulté face à Aston Villa, le LOSC a eu du mal à rivaliser avec la formation anglaise, toujours aussi solide et victorieuse 1-0 dans le Nord. Il y a encore une fois un joueur qui a répondu présent malgré la supériorité anglaise, c’est Ayyoub Bouaddi. Ce dernier n’est pourtant entré en jeu qu’à la pause, pour remplacer Benjamin André, blessé. Solide physiquement, précis dans ses passes et capable de porter le ballon pour faire avancer son équipe, le jeune milieu de terrain a régalé. Et cette performance de premier plan, il l’a réalisée sous les yeux de toute la délégation du Maroc, qui entend bien le convaincre de rejoindre les Lions de l’Atlas rapidement pour disputer la prochaine Coupe du monde.

Bouaddi a une semaine pour dire oui

En effet, selon les informations de la presse marocaine, le tout nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi était à Lille ce jeudi soir pour voir Bouaddi, et il aurait pu repartir sans voir grand chose sans la blessure de Benjamin André. Mais signe que l’offensive du Maroc est sérieuse, le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, était aussi dans le Nord pour avancer ses arguments.
Le timing est en tout cas serré pour l’international espoirs français, qui a de grandes chances d’être convoqué pour les matchs amicaux du mois de mars s’il dit oui à la sélection marocaine. C’est son principal espoir d’être présent à la prochaine Coupe du monde, car pour les Bleus, malgré son talent et sa belle saison, le milieu de 18 ans risque d’être un peu juste pour faire partie de la liste de Didier Deschamps. Nul doute que c’est aussi le discours tenu par le Maroc pour le convaincre de faire le grand saut et de rejoindre rapidement les Lions de l’Atlas, à 10 jours de la prochaine fenêtre des matchs internationaux.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361738_0079
OL

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

ICONSPORT_361004_0149
OM

OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève

ICONSPORT_361644_0331
PSG

PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia

ICONSPORT_361738_0059
OL

La terrible crainte de l'OL confirmée

Fil Info

13 mars , 12:40
OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas
13 mars , 12:20
OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève
13 mars , 12:00
PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia
13 mars , 11:30
La terrible crainte de l'OL confirmée
13 mars , 11:02
C'est la guerre au PSG, Luis Enrique adore ça
13 mars , 10:33
Balerdi forfait pour OM-AJA
13 mars , 10:00
Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas
13 mars , 9:40
Le Real Madrid met Camavinga en vente pour 50 ME

Derniers commentaires

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Moi à la place de la brune j'aurais eu honte de dire à l'autre de balayer devant sa porte vue ke devant la sienne c'est vraiment sale celle de labrune

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Tebas a parfaitement raison dans ces propos car Labrune c le laquait de Nasser

La terrible crainte de l'OL confirmée

J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse en lisant le titre. Finalement, je vais attendre un peu.

La terrible crainte de l'OL confirmée

Quelle idée aussi de mettre des matchs à 18h45 en pleine semaine depuis 4/5 ans ...

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

Et Tolisso à 2 doigts de se péter il y a 2 matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading