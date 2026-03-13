OM : Aubameyang n'ira pas au bout de son contrat, il l'annonce

Titulaire depuis l’arrivée d’Habib Beye, Pierre-Emerick Aubameyang ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de 27 ans restera-t-il du côté de l’Olympique de Marseille ? Pas certain du tout.

Revenu l’été dernier pour compléter le secteur offensif, Pierre-Emerick Aubameyang reste, même à 37 ans, un attaquant plus que fiable. Le Gabonais a retrouvé le chemin des filets le 1er mars dernier lors de l’Olympico. Un doublé pour permettre à l’ OM de stopper la crise et d’offrir la première victoire sous Habib Beye. Le nouvel entraîneur phocéen a fait confiance ces derniers temps à l’attaquant de 37 ans. L’ancien avant-centre du Borussia Dortmund compte trois titularisations sur les quatre rencontres du mandat Beye.

P. Aubameyang France • Âge 36 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 8 Buts 3 Passes décisives 5 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 22 Buts 8 Passes décisives 5 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Pierre-Emerick Aubameyang va revenir en Arabie saoudite

Revenu à l’OM cet été pour être la doublure d’Amine Gouiri sur le front offensif marseillais, l’ancien Gunner a bénéficié de la blessure de ce dernier pour s’imposer en termes de temps de jeu. Mais à 37 ans, Aubameyang n’incarne pas forcément l’avenir du club de la cité phocéenne comme l’explique l’ancien international des Panthères, Parfait Ndong. Selon lui, le buteur marseillais va retourner en Arabie Saoudite prochainement.