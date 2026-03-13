OM : Aubameyang n'ira pas au bout de son contrat, il l'annonce

Titulaire depuis l’arrivée d’Habib Beye, Pierre-Emerick
Aubameyang ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Sous contrat
jusqu’en 2027, l’attaquant de 27 ans restera-t-il du côté de l’Olympique de
Marseille ? Pas certain du tout.
Revenu l’été dernier pour compléter le secteur offensif,
Pierre-Emerick Aubameyang reste, même à 37 ans, un attaquant plus que fiable. Le
Gabonais a retrouvé le chemin des filets le 1er mars dernier lors de
l’Olympico. Un doublé pour permettre à l’OM
de stopper la crise et
d’offrir la première victoire sous Habib Beye. Le nouvel entraîneur phocéen a
fait confiance ces derniers temps à l’attaquant de 37 ans. L’ancien
avant-centre du Borussia Dortmund compte trois titularisations sur les quatre
rencontres du mandat Beye.
P. Aubameyang
France • Âge 36 • Attaquant
Champions League2025/2026
Pierre-Emerick Aubameyang va revenir en Arabie saoudite
Revenu à l’OM cet été pour être la doublure d’Amine Gouiri
sur le front offensif marseillais, l’ancien Gunner a bénéficié de la blessure
de ce dernier pour s’imposer en termes de temps de jeu. Mais à 37 ans,
Aubameyang n’incarne pas forcément l’avenir du club de la cité phocéenne comme
l’explique l’ancien international des Panthères, Parfait Ndong. Selon lui, le
buteur marseillais va retourner en Arabie Saoudite prochainement.
« Pierre-Emerick
Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché.
Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans, il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Je pense
qu’il peut faire son retour dans le championnat saoudien. C’est une
possibilité, surtout que quelques grands clubs de ce côté peuvent miser sur lui
comme Al Nassr l’a fait avec Ronaldo. Je pense vraiment qu’il va retourner en
Arabie saoudite,
» explique-t-il au média Gaboneco dans des propos retranscrits par AfricaFoot. Avec huit réalisations en Ligue 1
cette saison,
Pierre-Emerick Aubameyang se classe comme le deuxième meilleur buteur
marseillais cette année en championnat. Preuve qu’à 37 ans, le natif de Laval
sait se montrer décisif.