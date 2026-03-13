ICONSPORT_361265_0195

OM : Aubameyang n'ira pas au bout de son contrat, il l'annonce

OM13 mars , 9:20
parNathan Hanini
0
Titulaire depuis l’arrivée d’Habib Beye, Pierre-Emerick Aubameyang ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de 27 ans restera-t-il du côté de l’Olympique de Marseille ? Pas certain du tout.
Revenu l’été dernier pour compléter le secteur offensif, Pierre-Emerick Aubameyang reste, même à 37 ans, un attaquant plus que fiable. Le Gabonais a retrouvé le chemin des filets le 1er mars dernier lors de l’Olympico. Un doublé pour permettre à l’OM de stopper la crise et d’offrir la première victoire sous Habib Beye. Le nouvel entraîneur phocéen a fait confiance ces derniers temps à l’attaquant de 37 ans. L’ancien avant-centre du Borussia Dortmund compte trois titularisations sur les quatre rencontres du mandat Beye.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

FranceFrance Âge 36 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts8
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Pierre-Emerick Aubameyang va revenir en Arabie saoudite

Revenu à l’OM cet été pour être la doublure d’Amine Gouiri sur le front offensif marseillais, l’ancien Gunner a bénéficié de la blessure de ce dernier pour s’imposer en termes de temps de jeu. Mais à 37 ans, Aubameyang n’incarne pas forcément l’avenir du club de la cité phocéenne comme l’explique l’ancien international des Panthères, Parfait Ndong. Selon lui, le buteur marseillais va retourner en Arabie Saoudite prochainement.
« Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans, il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Je pense qu’il peut faire son retour dans le championnat saoudien. C’est une possibilité, surtout que quelques grands clubs de ce côté peuvent miser sur lui comme Al Nassr l’a fait avec Ronaldo. Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite, » explique-t-il au média Gaboneco dans des propos retranscrits par AfricaFoot. Avec huit réalisations en Ligue 1 cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang se classe comme le deuxième meilleur buteur marseillais cette année en championnat. Preuve qu’à 37 ans, le natif de Laval sait se montrer décisif.

Derniers commentaires

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Moi à la place de la brune j'aurais eu honte de dire à l'autre de balayer devant sa porte vue ke devant la sienne c'est vraiment sale celle de labrune

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Tebas a parfaitement raison dans ces propos car Labrune c le laquait de Nasser

La terrible crainte de l'OL confirmée

J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse en lisant le titre. Finalement, je vais attendre un peu.

La terrible crainte de l'OL confirmée

Quelle idée aussi de mettre des matchs à 18h45 en pleine semaine depuis 4/5 ans ...

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

Et Tolisso à 2 doigts de se péter il y a 2 matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

