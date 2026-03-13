ICONSPORT_361725_0076

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

OL13 mars , 8:20
parGuillaume Conte
L'OL a été forcé de bricoler en 1/8e de finale d'Europa League ce jeudi soir. Mais cela s'est très bien passé pour le jeune Steeve Kango, qui a bluffé tout le monde par son efficacité et son audace.
La période est compliquée pour l’Olympique Lyonnais, qui a sauvé les meubles ce mercredi soir en allant chercher le nul contre le Celta Vigo (1-1). Paulo Fonseca avait mis tous ses joueurs valides sur la pelouse, mais il restait tout de même de gros trous pour aligner une équipe expérimentée à ce niveau. En raison de la blessure d’Ainsley Maitland-Niles, l’entraineur portugais a fait le choix osé de titulariser Steeve Kango, qui ne comptait aucun match chez les pros au compteur.

L'audace de Kango choque Riolo

Le jeune latéral, franco-algérien, n’a pas manqué de saisir sa chance. Très présent offensivement, il a aussi surveillé les rares offensives des Espagnols. Il a surtout porté le danger même s’il s’est progressivement effacé en raison de la faculté d’Endrick à garder le ballon pour lui. Kongo a néanmoins rempli sa mission à seulement 19 ans, alors qu’il enchainait les matchs en National 3 depuis le début de la saison. Une vraie révélation pour Walid Acherchour, pour qui l’OL fait indéniablement partie des clubs qui peuvent sortir des joueurs en permanence de leur réservoir.
« Le petit Kango, son premier match en pro, il a fait un match d’une personnalité folle. Ce mec n’a jamais joué en pro. Je suis agréablement surpris par sa performance. Vu qu’Hateboer n’est pas inscrit et que Maitland-Niles n’est pas inscrit, il peut jouer le retour », a livré le consultant de l’After Foot, convaincu par le jeune Kango et persuadé que sa saison peut continuer désormais plus régulièrement avec l’équipe première de l’OL. Un sentiment partagé par Daniel Riolo, qui a mis en avant « l’audace » du jeune défenseur lyonnais, qui aurait même pu marquer sur une belle frappe lointaine qui a frappé le poteau.

