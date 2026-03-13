Besoin urgent au PSG, quatre noms dévoilés

Quand les supporters de l'OM se déplacent a la commanderie ce n'est pas pour parler c'est pour y mettre le feu 🤣😂🤣
Rien de nouveau. En cas de but, les footix se déchainent prioritairement sur les gardiens. L'humain est ainsi fait qu'il a bien plus de puissance dans les jambes que dans les bras. Si un gardien a le temps de se placer correctement sur un tir, il encaissera sans problème toute la puissance du tir, même si le joueur a mis tout ce qu'il avait. Mais quand il s'agit d'une parade "hasardeuse"/réflexe, sur un tir de près, il est impossible de garantir un positionnement suffisant pour repousser n'importe quel tir. Si c'est un tir puissant de près qui est touché du bout des doigts, il n'y a rien à faire.
C'est n'importe quoi les xG. A la limite, que les buts excèdent les xG pour les 2eme et 4eme, soit vu que ce sont des situations assez difficiles. Mais les 1er, 3eme et 5eme buts parisiens sont sur des tirs de près.
Zaire est a 1 million par mois
Au LOSC il y a Alexandro Ribeiro :: LD ou DCD , il revient de blessure mais vraiment bon .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Le #PSG prépare l’avenir sur les côtés de la défense. Pour épauler Mendes et Hakimi , quatre profils figurent sur une liste élargie qui sera étudiée en interne fin mars : • El Hadji Malick Diouf • Nathaniel Brown • Daniel Munoz • Jayden Oosterwolde 🔴🔵 #Mercato
🚨 Le #PSG vise un latéral droit et gauche lors du prochain mercato afin de suppléer A. Hakimi et Nuno Mendes. 🔥 Une première liste de noms circule déjà en interne. (J'attend confirmation des noms) Le dossier sera abordé fin mars lors d’une réunion entre dirigeants et staff.