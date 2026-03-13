ICONSPORT_283082_0091

Besoin urgent au PSG, quatre noms dévoilés

PSG13 mars , 8:00
parGuillaume Conte
1
Le PSG a décidé de se réveiller en vue du prochain mercato, et lance les offensives pour faire signer des latéraux très prometteurs.
Le PSG a énormément tiré sur la corde de son effectif cette saison, et si l’équipe de Luis Enrique a encore de très beaux restes à l’image de sa performance contre Chelsea, force est de constater que la fraicheur physique fait parfois défaut. Cela a notamment été le cas à plusieurs reprises en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Les responsables du recrutement ont décidé d’agir à Paris, et le site spécialisé PSGInside-Actus l’affirme, l’une des priorités de l’été à venir sera de faire signer des joueurs pour enfin faire souffler Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Deux joueurs de Premier League ciblés

Les deux latéraux sont dans des formes inégales, et avoir une doublure de premier choix est désormais vu par la direction comme un impératif. Quatre noms sont cités par le compte spécialisé, et le PSG a visiblement envie d’aller chercher des gros potentiels, sans que ce soit des joueurs confirmés au plus haut niveau.
Il y a tout d’abord El Hadji Malick Diouf, arrière gauche de 21 ans qui évolue à West Ham, où il enchaine les matchs en Premier League avec déjà 23 apparitions cette saison. Le Sénégalais voit sa valeur marchande augmenter et atteindre déjà quasiment les 30 millions d’euros. Egalement à gauche, c’est en Allemagne que le PSG regarde avec Nathaniel Brown, déjà international allemand à 22 ans. Le joueur de Francfort fait partie des éléments très suivis par les grands clubs européens, et un transfert à 30 ME est également envisagé.
A droite, un élément plus expérimenté est ciblé avec Daniel Muñoz. Le Colombien de 29 ans a longtemps évolué en Belgique, avant de gagner sa place à Crystal Palace, ce qui risque d’en faire un joueur difficile à déloger. Enfin, dans un profil polyvalent qui plait beaucoup à Luis Enrique, le PSG songe à Jayden Oosterwolde. Le Néerlandais de 24 ans a fait son trou avec Fenerbahçe et possède l’avantage de pouvoir jouer dans l’axe comme à droite. C’est le joueur le moins cher des cibles citées, avec une valeur à 18 millions d’euros.
Le PSG ne manque en tout cas pas d’idées pour se renforcer, et affiche sa volonté d’enfin doubler tous les postes l’été prochain.
1
Derniers commentaires

L’OM invite ses supporters, la réponse est terrible

Quand les supporters de l'OM se déplacent a la commanderie ce n'est pas pour parler c'est pour y mettre le feu 🤣😂🤣

PSG : Safonov se rate, les Parisiens enragent

Rien de nouveau. En cas de but, les footix se déchainent prioritairement sur les gardiens. L'humain est ainsi fait qu'il a bien plus de puissance dans les jambes que dans les bras. Si un gardien a le temps de se placer correctement sur un tir, il encaissera sans problème toute la puissance du tir, même si le joueur a mis tout ce qu'il avait. Mais quand il s'agit d'une parade "hasardeuse"/réflexe, sur un tir de près, il est impossible de garantir un positionnement suffisant pour repousser n'importe quel tir. Si c'est un tir puissant de près qui est touché du bout des doigts, il n'y a rien à faire.

Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG

C'est n'importe quoi les xG. A la limite, que les buts excèdent les xG pour les 2eme et 4eme, soit vu que ce sont des situations assez difficiles. Mais les 1er, 3eme et 5eme buts parisiens sont sur des tirs de près.

PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté

Zaire est a 1 million par mois

Besoin urgent au PSG, quatre noms dévoilés

Au LOSC il y a Alexandro Ribeiro :: LD ou DCD , il revient de blessure mais vraiment bon .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

