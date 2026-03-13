Besoin urgent au PSG, quatre noms dévoilés

Le PSG a décidé de se réveiller en vue du prochain mercato, et lance les offensives pour faire signer des latéraux très prometteurs.

Le PSG a énormément tiré sur la corde de son effectif cette saison, et si l’équipe de Luis Enrique a encore de très beaux restes à l’image de sa performance contre Chelsea, force est de constater que la fraicheur physique fait parfois défaut. Cela a notamment été le cas à plusieurs reprises en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Les responsables du recrutement ont décidé d’agir à Paris, et le site spécialisé PSGInside-Actus l’affirme, l’une des priorités de l’été à venir sera de faire signer des joueurs pour enfin faire souffler Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Deux joueurs de Premier League ciblés

Les deux latéraux sont dans des formes inégales, et avoir une doublure de premier choix est désormais vu par la direction comme un impératif. Quatre noms sont cités par le compte spécialisé, et le PSG a visiblement envie d’aller chercher des gros potentiels, sans que ce soit des joueurs confirmés au plus haut niveau.

Il y a tout d’abord El Hadji Malick Diouf, arrière gauche de 21 ans qui évolue à West Ham, où il enchaine les matchs en Premier League avec déjà 23 apparitions cette saison. Le Sénégalais voit sa valeur marchande augmenter et atteindre déjà quasiment les 30 millions d’euros. Egalement à gauche, c’est en Allemagne que le PSG regarde avec Nathaniel Brown, déjà international allemand à 22 ans. Le joueur de Francfort fait partie des éléments très suivis par les grands clubs européens, et un transfert à 30 ME est également envisagé.

A droite, un élément plus expérimenté est ciblé avec Daniel Muñoz. Le Colombien de 29 ans a longtemps évolué en Belgique, avant de gagner sa place à Crystal Palace, ce qui risque d’en faire un joueur difficile à déloger. Enfin, dans un profil polyvalent qui plait beaucoup à Luis Enrique, le PSG songe à Jayden Oosterwolde. Le Néerlandais de 24 ans a fait son trou avec Fenerbahçe et possède l’avantage de pouvoir jouer dans l’axe comme à droite. C’est le joueur le moins cher des cibles citées, avec une valeur à 18 millions d’euros.

Le PSG ne manque en tout cas pas d’idées pour se renforcer, et affiche sa volonté d’enfin doubler tous les postes l’été prochain.