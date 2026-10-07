Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid est clairement remis en question dans l’optique de l’été 2027. L’attaquant français est terriblement déçu par le club espagnol et envisage bien de claquer la porte.

Ce n’est pas une simple impression, il y a bien de l’eau dans le gaz entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Les polémiques s’enchaînent pour le capitaine des Bleus ces dernières semaines et les premières rumeurs au sujet d’un potentiel départ à l’été 2027 commencent à fleurir dans la presse espagnole. Après deux années blanches, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain est dans le viseur. Et à contrario, Kylian Mbappé a également des reproches à faire au club de la Casa Blanca . Selon le journaliste Juan Jesus, suivi par plus de 20.000 followers sur X, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a halluciné et est tombé de haut devant le laxisme à tous les étages au Real Madrid.

« Si l'entourage de Mbappé reporte le renouvellement, la raison est claire : le Français pense que le projet va droit dans le mur » estime notre confrère, avant de poursuivre. « En signant au Real Madrid, il pensait rejoindre le club le plus exigeant de l'histoire. Le choc est total : il assiste à un manque de discipline et de rigueur qu'il n'avait même pas vu au PSG » ajoute Juan Jesus, puis de conclure. « Indigné par l'attitude de plusieurs coéquipiers (hors de forme, désintérêt après une défaite), il exige de Florentino Pérez qu'il fasse le ménage et impose la main ferme. Sans un cadre strict, il ne signera pas à long terme » nous apprend le journaliste espagnol. estime notre confrère, avant de poursuivre.ajoute Juan Jesus, puis de conclure.nous apprend le journaliste espagnol.

La question est maintenant de savoir si toutes ces informations seront confirmées dans les prochains jours par la presse madrilène, mais si elles venaient à se vérifier, alors elles provoqueraient une véritable onde de choc du côté du Santiago Bernabeu, confirmant sérieusement les rumeurs d’un potentiel départ à l’horizon 2027. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, se tiennent en tout cas prêts à dégainer pour attirer Kylian Mbappé, dont l’avenir au Real Madrid n’a jamais semblé aussi fragile depuis son arrivée à l’été 2024.