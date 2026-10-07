Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé

Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé

Liga
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
L’avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid est clairement remis en question dans l’optique de l’été 2027. L’attaquant français est terriblement déçu par le club espagnol et envisage bien de claquer la porte.
Ce n’est pas une simple impression, il y a bien de l’eau dans le gaz entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Les polémiques s’enchaînent pour le capitaine des Bleus ces dernières semaines et les premières rumeurs au sujet d’un potentiel départ à l’été 2027 commencent à fleurir dans la presse espagnole. Après deux années blanches, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain est dans le viseur. Et à contrario, Kylian Mbappé a également des reproches à faire au club de la Casa Blanca. Selon le journaliste Juan Jesus, suivi par plus de 20.000 followers sur X, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a halluciné et est tombé de haut devant le laxisme à tous les étages au Real Madrid.
« Si l'entourage de Mbappé reporte le renouvellement, la raison est claire : le Français pense que le projet va droit dans le mur » estime notre confrère, avant de poursuivre. « En signant au Real Madrid, il pensait rejoindre le club le plus exigeant de l'histoire. Le choc est total : il assiste à un manque de discipline et de rigueur qu'il n'avait même pas vu au PSG » ajoute Juan Jesus, puis de conclure. « Indigné par l'attitude de plusieurs coéquipiers (hors de forme, désintérêt après une défaite), il exige de Florentino Pérez qu'il fasse le ménage et impose la main ferme. Sans un cadre strict, il ne signera pas à long terme » nous apprend le journaliste espagnol.

Lire aussi

Indéfendable, Mbappé perd son meilleur avocatIndéfendable, Mbappé perd son meilleur avocat
Real Madrid : Une terrible menace plane sur MbappéReal Madrid : Une terrible menace plane sur Mbappé
La question est maintenant de savoir si toutes ces informations seront confirmées dans les prochains jours par la presse madrilène, mais si elles venaient à se vérifier, alors elles provoqueraient une véritable onde de choc du côté du Santiago Bernabeu, confirmant sérieusement les rumeurs d’un potentiel départ à l’horizon 2027. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, se tiennent en tout cas prêts à dégainer pour attirer Kylian Mbappé, dont l’avenir au Real Madrid n’a jamais semblé aussi fragile depuis son arrivée à l’été 2024.
Articles Recommandés
Le Nombre Dabonnes A Ligue 1 Revele Cest Choquant
TV

Le nombre d'abonnés à Ligue 1+ révélé, c'est choquant

Om Genesio Bouillonne Son Vestiaire Fait Un Aveu
OM

OM : Genesio bouillonne, son vestiaire fait un aveu

Edf Barthez En Plein Doute Le Statut De Maignan Menace
Equipe de France

EdF : Barthez en plein doute, le statut de Maignan menacé

Rennes Fixe Le Prix De Lepaul A 60 Me
Rennes

Rennes fixe le prix de Lepaul à 60 ME

Fil Info

Le nombre d'abonnés à Ligue 1+ révélé, c'est choquant
OM : Genesio bouillonne, son vestiaire fait un aveu
EdF : Barthez en plein doute, le statut de Maignan menacé
Rennes fixe le prix de Lepaul à 60 ME
L'OL déjà hors course, fin du dossier Endrick
Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme
EdF : Le onze choisi, Zidane écarte deux cadres
La DNCG veut « faire barrage » au rachat du FC Nantes
TV : La Ligue 1 sur Canal+ ou sur Netflix, ça discute

Derniers commentaires

Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé

Depuis l'arrivée de Mbappé aussi

Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé

L'Institution dans laquelle il s'est précipité loin du PSG pour gagner la Ldc...pour finalement faire des saisons blanches. Terrible karma.

L'OL déjà hors course, fin du dossier Endrick

Nuamah et boudache c’est pas mal

Rennes fixe le prix de Lepaul à 60 ME

Allez y lieux 30M ce serait pas mal mais faut pas rêver

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

Non mais, vous êtes débiles ou quoi ? Pas sérieux ce site... L'OM n'avait juste pas les moens de faire un transfert. Vous êtes juste ridicules...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading