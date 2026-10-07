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Indéfendable, Mbappé perd son meilleur avocat

Kylian Mbappé
parEric Bethsy
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Forfait après sa blessure au genou en début de rassemblement, Kylian Mbappé fait l’objet d’une nouvelle polémique en Espagne. Même pour les observateurs habitués à le soutenir, l’attaquant français devient indéfendable.
Kylian Mbappé enchaîne les polémiques. Après les critiques autour de sa campagne pour le Ballon d’Or, ou celles concernant son soutien partiel aux habitants de Ceuta, l’attaquant du Real Madrid a récidivé pendant la trêve internationale. Le capitaine de l’équipe de France aurait pu se faire discret après son forfait en début de rassemblement. Mais sa sortie en boîte de nuit à Paris, sa balade en vélo et son absence au centre d’entraînement madrilène ont beaucoup fait parler en Espagne. Alors cette fois, Daniel Riolo a bien du mal à le défendre.
« Moi, j'en suis à me demander si Mbappé a encore envie, s’est interrogé le journaliste de RMC. De quoi il a envie ? On a l'impression que chaque matin il se lève en se disant : "je vais me mettre une balle dans le pied". Il ne peut pas accumuler les erreurs à ce point. On en a vu combien des internationaux qui sont allés au soutien de leur équipe ? Je ne dis pas qu'il fallait qu'il fasse tous les déplacements. Mais lundi au Stade de France, il y avait tous les grands anciens, il y avait toute la famille du foot français réunie. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais il a également le droit de faire un truc, plutôt que d'envoyer le message : "je m'en cague de tout ce que vous pouvez penser et de tout ce que vous dites". »

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« Mais il y a une limite à ça au bout d'un moment. Envoie juste un message positif, viens au Stade de France. Mais non, même ça il ne veut pas. Reste à Madrid, non il ne veut pas. Ne te montre pas à la sortie d'une boîte de nuit, non il ne veut pas. Tu fais du vélo alors que Mourinho ne veut pas… Oh stop ! C'est trop au bout d'un moment. Même ceux qui veulent te défendre… Tu en fais trop ! Stop ! La blessure, soi-disant c'est super grave et on dit qu'il va jouer dimanche. Donc on va douter de la gravité de la blessure. A chaque fois il y a un mystère autour de sa blessure », a remarqué Daniel Riolo, désormais incapable de trouver des excuses à Kylian Mbappé.
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Derniers commentaires

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Une réponse de trois lignes ne choque personne, par contre les conneries que tu racontes à longueur de temps, si. Va bosser fainéant.

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

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et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

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je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

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