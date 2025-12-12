Le PSG empêche Pérez de virer Xabi Alonso

C'est la débilité de ces réglements d'un autre temps...
Il n a pas de tunes il devra ceder ces parts a Iconic Sport quoiqu il arrive ^^
Moi j'ai fait les deux stades et il y a pas photo l'ambiance est bien meilleur au vélodrome d'ailleurs beaucoup de joueurs le disent. Par contre coté décoration depuis que QSI est la la déco du parc des prince est pas mal,à vide je te parle,mais une fois que les supporters ont remplie les deux enceintes désolé il n'y a plus photo.
Paris a le potentiel pour jouer sur tous les tableaux . Il faut surtout que les remplaçants rehaussent leur niveau de jeu . Barcola doit travailler sa finition . Les titis doivent avoir une volonté rageuse de gagneurs . Un nouveau milieu jeune et expérimenté ne serait pas de refus , sauf il y en a dans la réserve
Rigolo t k1 imbécile car micoud a parfaitement raison dans ces propos car la venue de mbappé ki est 1 bonne chose et en mm temps mauvaise car sà à déstabilisé le niveau des autres stars du Réal ki ont perdus leurs football. Micoud à rien dit de méchant ou mauvais juste 1 réalité constaté par bcp ki Oz pas le dire c tt
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
