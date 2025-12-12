ICONSPORT_279597_0187

Le PSG empêche Pérez de virer Xabi Alonso

Liga12 déc. , 10:20
parGuillaume Conte
Xabi Alonso est vraiment sur un siège éjectable au Real Madrid, mais il garde pour le moment son poste. Les raisons de son maintien sont connues.
Xabi Alonso a reçu l’appui timide de ses dirigeants après le match perdu contre Manchester City. Le Real Madrid n’a pas démérité lors de cette rencontre, et reste en course dans cette Ligue des Champions. En Liga, la succession de matchs nuls a plombé l’ambiance, et voir le Barça s’éloigner alors qu’il a été battu dans le Clasico, met plutôt Florentino Pérez en rogne.

Le Real Madrid n'a pas de plan B !

Après le sursis obtenu sur le match de cette semaine, Xabi Alonso n’a plus le droit à l’erreur. Son président guette les signes d'un vestiaire frondeur, mais face à City, cela n’a pas été le cas et tout le monde tirait au moins dans le même sens malgré le résultat décevant. Cela a permis à l’ancien de Liverpool de garder sa place.
Mais pour quelques jours seulement. Car selon la presse espagnole, en cas de résultat négatif à Alavès, le sentence tomberait inévitablement. Le Real Madrid a encore largement les moyens de redresser la barre, dans une saison qui s’annonce encore longue. Mais surtout, les dirigeants merengue n’ont trouvé absolument aucune solution pour remplacer Xabi Alonso en cas de limogeage, ce qui explique que le couperet ne soit pas tombé.
Zinedine Zidane et Jurgen Klopp sont plus des fantasmes que des vraies pistes. Et les solutions internes (Arbeloa, Solari) ne sont pas jugées convaincantes. Changer précipitamment d’entraineur n’est pas considéré comme une solution pour Florentino Pérez, qui prend notamment en exemple le PSG de la saison dernière. A la trêve, il était en grande difficulté en Ligue des Champions et ne faisait peur à personne, avant de tout balayer sur son passage.
Et s’il y a un club qui est capable de se réveiller au printemps quand les matchs à élimination directe s’enchainent, c’est bien le Real Madrid.

0
Derniers commentaires

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

C'est la débilité de ces réglements d'un autre temps...

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Il n a pas de tunes il devra ceder ces parts a Iconic Sport quoiqu il arrive ^^

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Moi j'ai fait les deux stades et il y a pas photo l'ambiance est bien meilleur au vélodrome d'ailleurs beaucoup de joueurs le disent. Par contre coté décoration depuis que QSI est la la déco du parc des prince est pas mal,à vide je te parle,mais une fois que les supporters ont remplie les deux enceintes désolé il n'y a plus photo.

PSG : Cette équipe que Luis Enrique ne veut pas affronter

Paris a le potentiel pour jouer sur tous les tableaux . Il faut surtout que les remplaçants rehaussent leur niveau de jeu . Barcola doit travailler sa finition . Les titis doivent avoir une volonté rageuse de gagneurs . Un nouveau milieu jeune et expérimenté ne serait pas de refus , sauf il y en a dans la réserve

Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

Rigolo t k1 imbécile car micoud a parfaitement raison dans ces propos car la venue de mbappé ki est 1 bonne chose et en mm temps mauvaise car sà à déstabilisé le niveau des autres stars du Réal ki ont perdus leurs football. Micoud à rien dit de méchant ou mauvais juste 1 réalité constaté par bcp ki Oz pas le dire c tt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

