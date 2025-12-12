Le PSG empêche Pérez de virer Xabi Alonso

Xabi Alonso est vraiment sur un siège éjectable au Real Madrid, mais il garde pour le moment son poste. Les raisons de son maintien sont connues.

Xabi Alonso a reçu l’appui timide de ses dirigeants après le match perdu contre Manchester City. Le Real Madrid n’a pas démérité lors de cette rencontre, et reste en course dans cette Ligue des Champions. En Liga, la succession de matchs nuls a plombé l’ambiance, et voir le Barça s’éloigner alors qu’il a été battu dans le Clasico, met plutôt Florentino Pérez en rogne.

Le Real Madrid n'a pas de plan B !

Après le sursis obtenu sur le match de cette semaine, Xabi Alonso n’a plus le droit à l’erreur. Son président guette les signes d'un vestiaire frondeur, mais face à City, cela n’a pas été le cas et tout le monde tirait au moins dans le même sens malgré le résultat décevant. Cela a permis à l’ancien de Liverpool de garder sa place.

Mais pour quelques jours seulement. Car selon la presse espagnole, en cas de résultat négatif à Alavès, le sentence tomberait inévitablement. Le Real Madrid a encore largement les moyens de redresser la barre, dans une saison qui s’annonce encore longue. Mais surtout, les dirigeants merengue n’ont trouvé absolument aucune solution pour remplacer Xabi Alonso en cas de limogeage, ce qui explique que le couperet ne soit pas tombé.

Zinedine Zidane et Jurgen Klopp sont plus des fantasmes que des vraies pistes. Et les solutions internes (Arbeloa, Solari) ne sont pas jugées convaincantes. Changer précipitamment d’entraineur n’est pas considéré comme une solution pour Florentino Pérez, qui prend notamment en exemple le PSG de la saison dernière. A la trêve, il était en grande difficulté en Ligue des Champions et ne faisait peur à personne, avant de tout balayer sur son passage.

Et s’il y a un club qui est capable de se réveiller au printemps quand les matchs à élimination directe s’enchainent, c’est bien le Real Madrid.