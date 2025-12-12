25 ME, Luis Campos craque pour ce prodige suisse

Le PSG n'a pas exclu l'idée de recruter au mercato. Un milieu de terrain très prometteur est dans le viseur de Luis Campos.

Luis Enrique n’a pour une fois pas exclu l’idée de recruter au mercato, conscient que le pari de ne quasiment pas toucher à l’effectif de la saison dernière était tout de même risqué. L’entraineur du PSG ne dirait pas non à un renfort ou deux, même si Paris ne fera pas n’importe quoi. L’idée de faire venir un attaquant supplémentaire est dans l’air, mais le technicien espagnol est persuadé qu’il possède déjà un gros effectif à ce niveau, si tout le monde est sur pied.

Manzambi crève l'écran en Allemagne

En défense, il y a du monde également, mais tous les joueurs ne sont pas forcément convaincants, et cela dépendra des départs. Au milieu de terrain en revanche, sachant que Kang-In Lee évolue plutôt comme excentré ces derniers temps, l’effectif est juste. C’est pourquoi le PSG cherche une bonne pioche dans le coeur du jeu, un joueur d’avenir capable de progresser à Paris.

Et selon les informations de TMW, Luis Campos a trouvé la perle rare et ne compte pas la lâcher. Il s’agit de Johan Manzambi, qui se fait remarquer avec Fribourg en Bundesliga comme en Europa League. Le jeune suisse (20 ans) enchaine les grosses performances et met en appétit de nombreux clubs. Le Bayer Leverkusen est le plus pressant, mais le PSG espère bien rafler la mise cet hiver, ou plutôt l’été prochain.

Si le natif de Genève est évalué à 15 millions d’euros, Fribourg en demande bien plus, et ouvrira la porte à un départ en cas d’offre à 25 ME. Le PSG connait donc le tarif, alors que Naples et Chelsea sont aussi venus aux renseignements. Le profil a en tout cas été soumis à Luis Enrique, qui a validé la marge de progression et la polyvalence de Johan Manzambi. Un joueur à suivre donc pour le Paris SG lors des prochaines fenêtres de mercato.