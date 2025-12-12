Un club de Ligue 1 appelle N'Golo Kanté, ce n'est pas l'OM

Le mercato hivernal approche et les premières discussions pour renforcer les effectifs ont débuté En fin de contrat en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté a entamé des discussions pour revenir en Ligue 1. Murmuré à l'OM, l’international français reste courtisé par le Paris FC.

En quête d’un maintien en Ligue 1, le Paris FC cherche des options pour se renforcer cet hiver. Le club de la capitale veut des éléments d’expériences pour encadrer ce nouveau projet. Ciblé depuis cet été, N’Golo Kanté se rapproche un peu plus de l’hexagone. L’international français est en fin de contrat en juin prochain du côté de son club d’Al-Ittihad. Le promu parisien veut tenter de le convaincre.

Le Paris FC ne lâche pas

Le journaliste italien Nicolò Schira explique que les premières discussions ont été entamées entre le club français et le milieu de terrain de 34 ans. « Le contrat de N'Golo Kanté avec Al-Ittihad expire en juin. Paris FC est intéressé par le recrutement du milieu de terrain français. Des discussions ont été entamées », explique l’Italien sur X. Le champion du monde 2018 doit faire des concessions salariales (environ 25 millions par an en Arabie Saoudite). Un retour en Europe pour un dernier défi du côté du club de la capitale.

Pour rappel, Kanté a failli signer au Paris FC cet été. Son club d’Al-Ittihad avait bloqué son départ. Dans un entretien livré le mois dernier au journal l’Equipe Antoine Arnault l’a confirmé, l’ancien caennais aurait pu revenir en France. « Cela s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club ne l'a pas laissé partir, » avait-il déclaré. Mais le PFC ne lâche pas l’affaire et le deal pourrait se conclure en ce mois de janvier. Un dossier qui sera à suivre de près, notamment à Marseille, où beaucoup de supporters estiment que le champion du monde serait la recrue parfaite pour le jeu de l'OM.