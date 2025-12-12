Chelsea et Strasbourg sanctionnés le 1er mars 2026 ?

Dans une circulaire publiée en début de semaine, l'UEFA avertit les clubs possédant le même propriétaire qu'ils ont jusqu'au 1er mars pour se soumettre au règlement, sous peine de recevoir des sanctions majeures. Panique à bord pour Chelsea et Strasbourg.

La multipropriété touche de plus en plus de clubs en Europe. Après avoir racheté Chelsea en 2022, le consortium américain BlueCo s'est ensuite offert le RC Strasbourg pour en faire un club satellite. A l'image de ce qui a été réalisé lors du dernier mercato estival, le RCSA bénéficie de la manne financière colossale de ses propriétaires pour recruter de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel, dont certains viennent des Blues.

Forcément, de telles pratiques ont obligé l'UEFA à revoir le règlement de leurs compétitions européennes. Il est aujourd'hui stipulé que deux clubs appartenant à la même entité ne peuvent concourir simultanément dans les compétitions interclubs européennes s'ils ne respectent pas certains critères. De quoi inquiéter Chelsea et Strasbourg qui ont moins de trois mois pour trouver une solution.

L'UEFA durcit le ton

En effet, dans une circulaire publiée ce lundi 8 décembre, l'UEFA a confirmé que les clubs soumis aux règles de multipropriété avaient jusqu'au 1er mars 2026 pour se conformer aux exigences de l'instance européenne du football. Une deadline stricte et très rapprochée qui va forcer BlueCo à prendre des mesures immédiates pour éviter de grosses sanctions à l'encontre de Chelsea ou Strasbourg. La jurisprudence Crystal Palace inquiète logiquement : en fin de saison dernière, les Eagles, qualifiés pour la Ligue Europa grâce à leur sacre en FA Cup, avaient finalement été relégués en C4 à cause des liens avec John Textor et l'OL (aussi qualifié), justement parce qu'ils n'avaient pas respecté la deadline du 1er mars 2025 pour prendre les bonnes mesures.

A ce jour, BlueCo est bien actionnaire majoritaire de Chelsea et de Strasbourg. Une solution va donc devoir être trouvée rapidement, même si pour l'instant, les Alsaciens sont encore loin d'assurer leur qualification pour une compétition européenne en fin de saison.