ICONSPORT_279597_0151

Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève

Liga11 déc. , 13:00
parCorentin Facy
0
Sur le banc mercredi soir, Kylian Mbappé a assisté impuissant à la défaite du Real Madrid contre Manchester City (1-2). Le meilleur buteur du club espagnol a manqué à son équipe même s’il n’est pas épargné par les critiques.
Meilleur buteur du Real Madrid avec 21 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a logiquement manqué à son équipe face à Manchester City. Touché à la cheville, l’international français faisait partie du groupe annoncé par Xabi Alonso. Sa présence était toutefois un coup de bluff et rien de plus puisque le Français n’était pas en mesure de jouer et n’est même pas entré, malgré le score défavorable au Real Madrid contre les Anglais.
En l’absence de Kylian Mbappé, les Merengue se sont battus mais cela n’a pas suffi contre une équipe de Manchester City globalement supérieure. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Johan Micoud a profité de l’occasion pour donner son avis sur la crise que traverse actuellement le vice-champion d’Espagne. Selon le consultant, l’arrivée de Kylian Mbappé a totalement dérégulé le vestiaire du Real Madrid, raison principale des mauvais résultats du club de la Casa Blanca depuis un an et demi.
« Je trouve que le Real a pratiquement donné les plein-pouvoirs à Mbappé dans une équipe qui avait tout gagné avec des joueurs qui ont un certain égo. Je pense à Vinicius, Bellingham ou à Rodrygo qui a fait un peu de bien au Real Madrid quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Les mecs, tu leur dit que c’est lui (Mbappé) le patron. Comment tu veux réussir à faire accepter ça à ces mecs-là ? Je pense que c’est pratiquement impossible » a analysé Johan Micoud, convaincu que le Real Madrid a commis une grosse erreur en plaçant ainsi Kylian Mbappé au centre de son projet au détriment des stars déjà présentes dans l’effectif par le passé. Un mauvais jugement que Florentino Pérez est en train de payer au prix fort avec des résultats décevants aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions depuis l’arrivée de la star française en provenance du Paris Saint-Germain.

Lire aussi

LdC : City renverse le Real et fragilise Xabi AlonsoLdC : City renverse le Real et fragilise Xabi Alonso
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_174203_0060
FC Nantes

FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita

ICONSPORT_279019_0014
OM

OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME

ICONSPORT_279182_0011
OL

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

Fil Info

11 déc. , 13:40
FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita
11 déc. , 13:20
OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME
11 déc. , 12:40
Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains
11 déc. , 12:22
Officiel : Le FC Nantes nomme Ahmed Kantari
11 déc. , 12:20
OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing
11 déc. , 12:00
Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !
11 déc. , 11:30
L'ASSE ou Nantes, il n'a pas hésité une seconde
11 déc. , 11:00
Un joueur de l’OL anéanti moralement

Derniers commentaires

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Oui un peu comme Fofana qu il fallait vendre et pas Mikautadze .... Tellement previsible

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Sinon H S FC Saint Cyr Collonges au Mont d’Or sanctionné par la LFP, deux tribunes fermées pour le 32e de finale de Coupe de France

OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing

Rabiot faisait très bien l'affaire, dans ce club🤷

Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !

Fake vous racontez de la me....

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

j'espère juste voir un peu plus jouer certains jeunes (en particulier en coupe)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading