Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève

Sur le banc mercredi soir, Kylian Mbappé a assisté impuissant à la défaite du Real Madrid contre Manchester City (1-2). Le meilleur buteur du club espagnol a manqué à son équipe même s’il n’est pas épargné par les critiques.

Meilleur buteur du Real Madrid avec 21 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a logiquement manqué à son équipe face à Manchester City. Touché à la cheville, l’international français faisait partie du groupe annoncé par Xabi Alonso. Sa présence était toutefois un coup de bluff et rien de plus puisque le Français n’était pas en mesure de jouer et n’est même pas entré, malgré le score défavorable au Real Madrid contre les Anglais.

En l’absence de Kylian Mbappé, les Merengue se sont battus mais cela n’a pas suffi contre une équipe de Manchester City globalement supérieure. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Johan Micoud a profité de l’occasion pour donner son avis sur la crise que traverse actuellement le vice-champion d’Espagne. Selon le consultant, l’arrivée de Kylian Mbappé a totalement dérégulé le vestiaire du Real Madrid, raison principale des mauvais résultats du club de la Casa Blanca depuis un an et demi.

« Je trouve que le Real a pratiquement donné les plein-pouvoirs à Mbappé dans une équipe qui avait tout gagné avec des joueurs qui ont un certain égo. Je pense à Vinicius, Bellingham ou à Rodrygo qui a fait un peu de bien au Real Madrid quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Les mecs, tu leur dit que c’est lui (Mbappé) le patron. Comment tu veux réussir à faire accepter ça à ces mecs-là ? Je pense que c’est pratiquement impossible » a analysé Johan Micoud, convaincu que le Real Madrid a commis une grosse erreur en plaçant ainsi Kylian Mbappé au centre de son projet au détriment des stars déjà présentes dans l’effectif par le passé. Un mauvais jugement que Florentino Pérez est en train de payer au prix fort avec des résultats décevants aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions depuis l’arrivée de la star française en provenance du Paris Saint-Germain.