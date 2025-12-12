Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

L'OL vient de passer devant la DNCG et il n'y aura pas d'interdiction de recrutement. Un soulagement pour le club, qui va tout de même devoir faire très attention.

Pas de feu vert, pas de feu rouge, la DNCG a en quelque sorte donné un feu orange à l’Olympique Lyonnais pour la gestion de ses comptes et les perspectives de recrutement au mercato . C’est déjà beaucoup mieux qu’il y a un an, quand l’OL était relégué à titre provisoire. Les efforts de Michele Kang et Michael Gerlinger ont payé, avec une réduction de la masse salariale, des départs importants et un recrutement limité.

L'OL a deux recrues dans le viseur

Cela sera encore le cas cet hiver, même si l’OL espère bien avoir le droit de recruter plus que de vendre. C’est le projet présenté ce jeudi par la formation rhodanienne devant le gendarme financier, avec la perspective donc de réaliser une belle vente pour faire entrer de l’argent et diminuer de la masse salariale. Et dans le même temps, l’OL a l’ambition de recruter deux joueurs : un défenseur central et un attaquant.

Le schéma a le mérite d’être clair, surtout que le nom de l’attaquant est déjà connu : Endrick. Niveau salaire, même si le Real Madrid en prendra une partie en charge, cela risque de faire grincer les dents. Et il faut laisser de la place au recrutement d’un défenseur, qui deviendra urgent en janvier avec le départ des deux titulaires pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Le nom du futur partant sera donc décisif, mais il ne devrait pas faire partie des gros salaires du club. Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté sont intouchables, et des joueurs comme Ernest Nuamah et Orel Mangala sont invendables. Tanner Tessmann, qui possède le 7e plus gros salaire du club, fait figure de cible parfaite dans ces conditions, surtout que l’Américain n’est plus aussi indispensable qu’en début de saison. Seule sa capacité à jouer dans l’axe de la défense pour dépanner en fait un joueur important aux yeux de Paulo Fonseca.

Les contours du mercato lyonnais sont en tout cas dévoilés, et il va falloir jouer serré pour atteindre les objectifs de se renforcer tout en restant à l’équilibre financier.