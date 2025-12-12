France ou Maroc pour Bouaddi, le LOSC menace

Sujet sensible à Lille avec l'avenir international de son prodige Ayyoub Bouaddi, partagé entre la France et le Maroc.

Mauvais enchainement pour Ayyoub Bouaddi, qui a donné dans la foulée de sa prolongation de contrat à Lille , une longue interview dans L’Equipe. Une première dans cet exercice pour le jeune milieu de terrain, qui a ensuite enchainé avec une prestation bien compliquée en Europa League. Pour un tirage de maillot sur un adversaire qui allait se présenter seul face au gardien, Bouaddi a provoqué un pénalty et écopé d’un carton rouge, laissant son équipe s’incliner 1-0 à Berne.

Le LOSC interdit les questions

Une erreur de jeunesse qui va lui permettre de souffler un peu dans son actualité riche ces dernières semaines. Car outre les rumeurs de transferts, ses performances sur le terrain et sa prolongation de contrat, le natif de Senlis, qui vient de fêter ses 18 ans en octobre, est tiraillé entre la sélection française, où il est déjà international espoirs, et celle du Maroc, le pays d’origine de ses parents.

Un sujet tellement sensible que le LOSC refuse de le voir être évoqué dans les médias. Du moins c’est ce qu’affirme L’Equipe en marge de l’entretien réalisé avec Bouaddi. « Le LOSC nous a formellement interdit toute question sur son choix de sélection, sous peine de reporter l’entretien, afin de « protéger » l’international espoirs tricolore des débats intenses en coulisses entre le Maroc et la France », confie ainsi le quotidien sportif.

Une preuve que l’avenir de Bouaddi sur le plan international se jouera probablement au début de l’année 2026, avec forcément de belles chances de disputer la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas qu’avec les Bleus dans un premier temps. Mais le potentiel du Lillois est énorme, et la France cherchera à conserver un joueur entièrement formé dans l’hexagone. Un sujet sensible donc pour le joueur, qui n’a visiblement pas tranché, ou n’a pas envie de le faire savoir.