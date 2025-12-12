Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

Le cas Kylian Mbappé divise cette saison. Buteur à de nombreuses reprises, le Français reste sous le feu des critiques au sein d’un Real Madrid moribond depuis deux ans. Daniel Riolo a tenu à défendre l’ancien parisien après certaines remarques de ses confrères.

Nouvelle défaite pour le Real Madrid cette saison, cette fois-ci contre Manchester City en Ligue des champions, mercredi soir. La formation de Xabi Alonso est à la peine et essuie les critiques depuis plusieurs mois. En France, Kylian Mbappé n’est pas épargné. L’international français (94 sélections, 55 buts) a inscrit 25 buts en 21 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Pourtant, l’ancien parisien essuie les plâtres notamment de la part de certains observateurs.

Riolo défend Mbappé

Sur l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur l’interview livrée par Karim Benzema dans le journal l’Equipe. Le journaliste français est ravi d’entendre l’attaquant parler de ballon rond, mais il en a profité pour laisser une petite critique à l'encontre d'un autre consultant. « Cette partie ultra-maîtrisée de communication ne m’intéresse pas. En revanche quand il parle foot, de tous les problèmes du Real autour de Kylian Mbappé qu’on a pu avoir cette semaine. Ou que l’on a récemment, qu’on lit sur les réseaux. J’ai entendu par exemple Johan Micoud parler de Mbappé. Tous ces gens qui débordent de haine sur Mbappé qui n’ont plus d’analyse lucide là-dessus. Quand je lis Benzema, ça va un petit peu plus loin, c’est hyper intéressant, » explique-t-il.

Pour rappel, Johan Micoud s’est exprimé sur la chaine l’Equipe après le match entre le Real et Manchester City. « Ils ont donné pratiquement les pleins pouvoirs à Mbappé dans une équipe qui avait tout gagné avec des joueurs qui ont un certain ego. Et là, tu leur dis, c’est lui le patron. Comment tu fais pour faire accepter ça à ces mecs-là ? » explique-t-il. Le cas Mbappé n’a pas fini de faire débat.