PSG : Cette équipe que Luis Enrique ne veut pas affronter

Le 17 décembre prochain, le Paris Saint-Germain se rendra au Qatar pour disputer la finale de la Coupe intercontinentale. L’adversaire du club de la capitale n’est pas encore connu, mais Luis Enrique a dévoilé sa préférence.

Le Paris Saint-Germain va voyager aux quatre coins du monde ces prochaines semaines. Après un déplacement à Bilbao cette semaine en Ligue des champions, le club de la capitale sera en Moselle pour affronter le FC Metz. Quelques jours plus tard, le vainqueur de la Ligue des champions s’envolera pour le Qatar afin de disputer la finale de la Coupe intercontinentale . La demi-finale oppose Flamengo au Pyramids FC ce samedi à partir de 18H.

Luis Enrique préfère le Pyramids FC

Pour l’occasion Luis Enrique a été interrogé sur sa préférence. La presse brésilienne sera peut-être déçue, mais le technicien espagnol préfère affronter le vainqueur de la Ligue des champions africaine. « Non ! Je préfère affronter le Pyramids FC, que je ne connais pas, même si bien sûr, ils peuvent nous battre, a répondu sans langue de bois Luis Enrique. Mais ma préférence ne va pas à Flamengo, clairement. Est-ce qu'on a vu Flamengo en Copa Libertadores ? Oui, on les a vus, on ne les a pas analysés, mais on les connaît. On les a vus à la Coupe du monde des clubs l'été dernier. C'est une très bonne équipe, remplie de joueurs de très bonne qualité, avec de l'expérience, et avec un grand entraîneur. Donc, je préfère le Pyramids FC, » explique l’Espagnol avec le sourire.

Une potentielle affiche originale pour les Parisiens dans un calendrier démentiel. Le club de la capitale jouera trois jours plus tard contre Vendée Fontenay (N3) en Coupe de France. De son côté le Pyramids FC devra également manager son effectif en cas de qualification. Certains joueurs sont concernés par la Coupe d’Afrique des Nations le 21 décembre prochain.