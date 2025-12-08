ICONSPORT_279373_0015
Xabi Alonso - l'entraîneur du Real Madrid

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

Liga08 déc. , 11:50
parClaude Dautel
1
Au lendemain de la défaite du Real Madrid face au Celta Vigo, le très sérieux quotidien El Mundo annonce que l'avenir de Xabi Alonso est menacé.
Arrivé cet été sur le banc du Real Madrid, l'entraîneur espagnol traverse une première énorme tempête. Alors que son entente avec certains joueurs semble imparfaite, les résultats des Merengue commencent à sérieusement inquiéter Florentino Perez et le board madrilène. Au point même que Abraham P. Romero, journaliste d'El Mundo, révèle qu'une réunion a eu lieu cette nuit pour parler de l'avenir de Xabi Alonso. 

Madrid se réunit et fixe un ultimatum

En l'espace d'un mois, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont non seulement perdu l'avance de cinq points qu'ils avaient sur le FC Barcelone, mais après la défaite face à Vigo, ils comptent désormais quatre points de retard sur ce même Barça. C'est insupportable pour le Real Madrid, qui va en plus croiser la route de Manchester City en Ligue des champions. Alors, certains dirigeants madrilènes estiment qu'il faut rapidement tirer les conclusions de ce qui ressemble à une erreur de casting concernant le successeur de Carlo Ancelotti.
« Selon des sources proches de notre journal, la direction du club s'est réunie pendant plusieurs heures après le match dans les bureaux du Bernabéu pour décider du sort de l'entraîneur », précise le journaliste espagnol, avant de faire une annonce explosive. La réunion, qui s'est prolongée jusqu'à plus d'une heure du matin, a abouti à une conclusion sans appel : le match contre Manchester City est la dernière chance d'Alonso ; la relation entre le vestiaire et l'entraîneur est irrémédiablement brisée. »
Pour remplacer Xabi Alonso, El Mundo confirme l'intérêt du Real Madrid pour Jürgen Klopp et Zinedine Zidane, même si ce dernier est annoncé sur le banc de l'équipe de France l'été prochain. La rencontre de mercredi soir entre le Real Madrid et Manchester City à Santiago-Bernabeu ressemble à une ultime chance pour le technicien espagnol dont le limogeage serait forcément une énorme bombe. Car cela intervient au moment où les Madrilènes n'arrivent pas à sortir de la Mbappé dépendance.
1
