ASSE : Poussé dehors, il revient et vise le Mondial 2026

C’est la nouvelle trouvaille d’Eirik Horneland, ailier de
formation, Ben Old va disputer ce samedi une rencontre en tant que latéral
gauche. Le Néo-Zélandais profite de l’absence de certains joueurs. Une
opportunité en or pour le joueur de 23 ans qui cherche encore sa place du côté
de Saint-Etienne.
Samedi dernier lors de la rencontre perdue à Dunkerque
(1-0), l’AS Saint-Etienne a encore été victime de malchance avec la blessure
d’Ebenezer Annan. Le Ghanéen est forfait jusqu’au mois de janvier. En cours de
rencontre, Eirik Horneland
a donc ajusté. Le Norvégien a fait rentrer Ben Old
en tant que latéral gauche. Et le joueur de 23 ans a su convaincre son
entraîneur ce qui lui offre une belle opportunité lors de la réception de
Bastia ce samedi à 20h.
Ben Old, une nouvelle opportunité
Considéré comme le chouchou du vestiaire, Ben Old n’a pas su
s’imposer depuis son arrivée dans le Forez. L’international néo-zélandais a
également été victime d’une blessure au genou qui n’a pas aidé, mais il conserve
la confiance de son entraîneur. « Il sera titulaire comme latéral gauche samedi
contre Bastia. Je lui vois un bel avenir à ce poste. Il donne du volume et de
la flexibilité au jeu dans ce couloir, » explique Horneland avant de
commenter sa performance du côté de Marcel Tribut. « Il a montré son potentiel même à ce poste de latéral gauche. Il a beaucoup combiné, notamment avec Florian Tardieu, » note le
Norvégien.
De son côté, Ben Old sait qu’il lui faut enchaîner les
rencontres pour élever son niveau de jeu. L’ailier de 23 ans conserve un
objectif en tête, la Coupe du monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande. Avec cette
considération, un départ cet été n’était pas impossible, mais finalement une
opportunité se présente ce week-end. « C’était difficile. Ça ne m’était jamais
arrivé avant. Les dirigeants m’ont demandé ce dont j’avais besoin pour ma
carrière. Égoïstement, je pense à la Coupe du monde et pour cela, j’ai besoin
de jouer, » déplore-t-il avant d’ajouter sur son replacement en tant que
latéral. « J’étais nerveux en rentrant, mais je suis rentré avec de l’énergie
et c’était plutôt positif. Finalement, les gars ont été surpris par ce que j’ai
fait, j’ai apprécié, car j’ai beaucoup plus touché le ballon qu’en tant
qu’ailier. Peut-être que c’est un poste qui me conviendra à l’avenir. » Un
premier élément de réponse sera à livrer ce samedi. Saint-Etienne doit
retrouver le chemin de la victoire dans une lutte acharnée à la montée.
B. Old
Nouvelle-Zélande • Âge 23 • Attaquant