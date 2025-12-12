ASSE : Poussé dehors, il revient et vise le Mondial 2026

C’est la nouvelle trouvaille d’Eirik Horneland, ailier de formation, Ben Old va disputer ce samedi une rencontre en tant que latéral gauche. Le Néo-Zélandais profite de l’absence de certains joueurs. Une opportunité en or pour le joueur de 23 ans qui cherche encore sa place du côté de Saint-Etienne.

Samedi dernier lors de la rencontre perdue à Dunkerque (1-0), l’AS Saint-Etienne a encore été victime de malchance avec la blessure d’Ebenezer Annan. Le Ghanéen est forfait jusqu’au mois de janvier. En cours de rencontre, Eirik Horneland a donc ajusté. Le Norvégien a fait rentrer Ben Old en tant que latéral gauche. Et le joueur de 23 ans a su convaincre son entraîneur ce qui lui offre une belle opportunité lors de la réception de Bastia ce samedi à 20h.

Ben Old, une nouvelle opportunité

Considéré comme le chouchou du vestiaire, Ben Old n’a pas su s’imposer depuis son arrivée dans le Forez. L’international néo-zélandais a également été victime d’une blessure au genou qui n’a pas aidé, mais il conserve la confiance de son entraîneur. « Il sera titulaire comme latéral gauche samedi contre Bastia. Je lui vois un bel avenir à ce poste. Il donne du volume et de la flexibilité au jeu dans ce couloir, » explique Horneland avant de commenter sa performance du côté de Marcel Tribut. « Il a montré son potentiel même à ce poste de latéral gauche. Il a beaucoup combiné, notamment avec Florian Tardieu, » note le Norvégien.

De son côté, Ben Old sait qu’il lui faut enchaîner les rencontres pour élever son niveau de jeu. L’ailier de 23 ans conserve un objectif en tête, la Coupe du monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande. Avec cette considération, un départ cet été n’était pas impossible, mais finalement une opportunité se présente ce week-end. « C’était difficile. Ça ne m’était jamais arrivé avant. Les dirigeants m’ont demandé ce dont j’avais besoin pour ma carrière. Égoïstement, je pense à la Coupe du monde et pour cela, j’ai besoin de jouer, » déplore-t-il avant d’ajouter sur son replacement en tant que latéral. « J’étais nerveux en rentrant, mais je suis rentré avec de l’énergie et c’était plutôt positif. Finalement, les gars ont été surpris par ce que j’ai fait, j’ai apprécié, car j’ai beaucoup plus touché le ballon qu’en tant qu’ailier. Peut-être que c’est un poste qui me conviendra à l’avenir. » Un premier élément de réponse sera à livrer ce samedi. Saint-Etienne doit retrouver le chemin de la victoire dans une lutte acharnée à la montée.