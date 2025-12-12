ICONSPORT_267543_0104

ASSE : Poussé dehors, il revient et vise le Mondial 2026

ASSE12 déc. , 9:00
parNathan Hanini
C’est la nouvelle trouvaille d’Eirik Horneland, ailier de formation, Ben Old va disputer ce samedi une rencontre en tant que latéral gauche. Le Néo-Zélandais profite de l’absence de certains joueurs. Une opportunité en or pour le joueur de 23 ans qui cherche encore sa place du côté de Saint-Etienne.
Samedi dernier lors de la rencontre perdue à Dunkerque (1-0), l’AS Saint-Etienne a encore été victime de malchance avec la blessure d’Ebenezer Annan. Le Ghanéen est forfait jusqu’au mois de janvier. En cours de rencontre, Eirik Horneland a donc ajusté. Le Norvégien a fait rentrer Ben Old en tant que latéral gauche. Et le joueur de 23 ans a su convaincre son entraîneur ce qui lui offre une belle opportunité lors de la réception de Bastia ce samedi à 20h.

Ben Old, une nouvelle opportunité

Considéré comme le chouchou du vestiaire, Ben Old n’a pas su s’imposer depuis son arrivée dans le Forez. L’international néo-zélandais a également été victime d’une blessure au genou qui n’a pas aidé, mais il conserve la confiance de son entraîneur. « Il sera titulaire comme latéral gauche samedi contre Bastia. Je lui vois un bel avenir à ce poste. Il donne du volume et de la flexibilité au jeu dans ce couloir, » explique Horneland avant de commenter sa performance du côté de Marcel Tribut. « Il a montré son potentiel même à ce poste de latéral gauche. Il a beaucoup combiné, notamment avec Florian Tardieu, » note le Norvégien. 
De son côté, Ben Old sait qu’il lui faut enchaîner les rencontres pour élever son niveau de jeu. L’ailier de 23 ans conserve un objectif en tête, la Coupe du monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande. Avec cette considération, un départ cet été n’était pas impossible, mais finalement une opportunité se présente ce week-end. « C’était difficile. Ça ne m’était jamais arrivé avant. Les dirigeants m’ont demandé ce dont j’avais besoin pour ma carrière. Égoïstement, je pense à la Coupe du monde et pour cela, j’ai besoin de jouer, » déplore-t-il avant d’ajouter sur son replacement en tant que latéral. « J’étais nerveux en rentrant, mais je suis rentré avec de l’énergie et c’était plutôt positif. Finalement, les gars ont été surpris par ce que j’ai fait, j’ai apprécié, car j’ai beaucoup plus touché le ballon qu’en tant qu’ailier. Peut-être que c’est un poste qui me conviendra à l’avenir. » Un premier élément de réponse sera à livrer ce samedi. Saint-Etienne doit retrouver le chemin de la victoire dans une lutte acharnée à la montée. 
B. Old

B. Old

New ZealandNouvelle-Zélande Âge 23 Attaquant

Ligue 2

Matchs11
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Stupeur, deux clubs anglais draguent Greenwood

Tottenham et West Ham ? Lol, ça ne vaut pas plus comme commentaire. Barcelone ? Ils en chient pour sortir 30M... Le prix demandé par Longoria risque de trier singulièrement les prétendants

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Pret payant avec prise en charge du salaire qui reste a Madrid et c'est gagné. Pas bien difficile

L’OL leader d’Europa League, la réaction des Lyonnais est sidérante

tu les as vu joué? c est nul.... y a que dalle

L’OL leader d’Europa League, la réaction des Lyonnais est sidérante

y a quoi comme equipe qui tourne ou qui joue au foot? dis nous

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Ce qui est certain ou presque c'est que l'arrivée d' Endrick est plus que compromise avec cet encadrement de la masse salariale..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

