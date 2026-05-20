Trouillet

Après le play-off, l’ASSE ne lâche pas Rodez

ASSE20 mai , 19:30
parEric Bethsy
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Après sa victoire en play-off contre Rodez (0-0, 7-6 tab) vendredi dernier, l’AS Saint-Etienne pourrait piocher dans l’effectif ruthénois. Le club stéphanois fait partie des admirateurs d’Alexis Trouillet, le milieu de terrain passé par la Ligue 1 et qui a même déjà connu la Coupe d’Europe.
L’AS Saint-Etienne n’est plus qu’à un obstacle de la remontée. Pour atteindre son objectif, l’équipe entraînée par Philippe Montanier n’a plus qu’à remporter son barrage face à l’OGC Nice. Rien d’impossible pour les Verts en confiance après leur qualification difficile contre Rodez. Les Stéphanois ont dû s’employer pour venir à bout d’un adversaire invaincu depuis novembre dernier. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le récent troisième de Ligue 2 observe attentivement les atouts du RAF.

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Après le latéral droit Nolan Galves, c’est maintenant son coéquipier Alexis Trouillet qui intéresse l’AS Saint-Etienne. Le média spécialisé Peuple Vert cite effectivement le pensionnaire de Geoffroy-Guichard parmi les courtisans du Ruthénois. Solide titulaire, le milieu de 25 ans s’est bien relancé après sa blessure à la cheville qui l’a longtemps éloigné des terrains en première partie de saison. Son volume à la récupération et la pertinence de ses choix sur le terrain l’ont rendu indispensable à son équipe durant la phase retour. Résultat, trois écuries de Ligue 1 sont également séduites.
La source place aussi le Stade Brestois, le FC Nantes et Angers sur cette piste. C’est dire la popularité d’Alexis Trouillet à l’approche du mercato estival qui devrait lui offrir l’opportunité de retrouver la Ligue 1. Le milieu formé au Stade Rennais avait déjà connu ce championnat avec l’OGC Nice, le club qui lui a aussi permis de découvrir la Ligue Europa pendant l’exercice 2020-2021. Son expérience représente forcément un atout pour les Verts, sans doute ravis d’apprendre que le natif de Saint-Priest-en-Jarez connaît très bien la région de Saint-Etienne.
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