Après le play-off, l’ASSE ne lâche pas Rodez

Après sa victoire en play-off contre Rodez (0-0, 7-6 tab) vendredi dernier, l’AS Saint-Etienne pourrait piocher dans l’effectif ruthénois. Le club stéphanois fait partie des admirateurs d’Alexis Trouillet, le milieu de terrain passé par la Ligue 1 et qui a même déjà connu la Coupe d’Europe.

L’AS Saint-Etienne n’est plus qu’à un obstacle de la remontée. Pour atteindre son objectif, l’équipe entraînée par Philippe Montanier n’a plus qu’à remporter son barrage face à l’OGC Nice. Rien d’impossible pour les Verts en confiance après leur qualification difficile contre Rodez. Les Stéphanois ont dû s’employer pour venir à bout d’un adversaire invaincu depuis novembre dernier. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le récent troisième de Ligue 2 observe attentivement les atouts du RAF.

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Après le latéral droit Nolan Galves, c’est maintenant son coéquipier Alexis Trouillet qui intéresse l’AS Saint-Etienne. Le média spécialisé Peuple Vert cite effectivement le pensionnaire de Geoffroy-Guichard parmi les courtisans du Ruthénois. Solide titulaire, le milieu de 25 ans s’est bien relancé après sa blessure à la cheville qui l’a longtemps éloigné des terrains en première partie de saison. Son volume à la récupération et la pertinence de ses choix sur le terrain l’ont rendu indispensable à son équipe durant la phase retour. Résultat, trois écuries de Ligue 1 sont également séduites.