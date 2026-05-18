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Hansi Flick

Barcelone : Hansi Flick prolonge jusqu'en 2028

Liga18 mai , 15:20
parClaude Dautel
0
Sans même attendre la dernière journée de Liga, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat d'Hansi Flick. L'entraîneur allemand de 61 ans est désormais lié jusqu'en 2028 avec le Barça où il est arrivé en 2024.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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