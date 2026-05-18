Barcelone : Hansi Flick prolonge jusqu'en 2028

OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

En même temps tu mets un latéral gauche en espèce de milieu centre à droite! T’espère quoi en faisant ça?! Au lieu de le mettre au moins à gauche , qu’il soit au moins sur son bon pied! À chaque fois que Fonseca a fait ça il a été mauvais! Donc pour moi le fautif c’est Fonseca ce n’est pas lui