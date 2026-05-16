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Lewandowski et le Barça, c'est bien fini

Liga16 mai , 14:30
parClaude Dautel
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En fin de contrat au FC Barcelone, Robert Lewandowski ne prolongera pas avec le club catalan. Ce samedi, le buteur polonais a confirmé son départ du Barça.
Cette semaine, des médias sportifs espagnols avaient évoqué de possibles discussions en cours entre Robert Lewandowski et le Barça pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais, ce samedi, Robert Lewandowski a confirmé qu'à 37 ans sa carrière va continuer, mais dans un autre club que le FC Barcelone. Et donc qu'il jouera dimanche au Camp Nou, pour le dernier match de la saison en Liga, son ultime rencontre sous le maillot barcelonais après quatre saisons passées au Barça. C'est dans une vidéo diffusée sur Instagram que Lewandowki a officialisé son départ.
« Après quatre ans pleins de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 titres nationaux. Je n'oublierai jamais l'amour que j'ai reçu des fans dès mes premiers jours. La Catalogne est ma place sur terre. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés en chemin pendant ces belles quatre années. Un merci spécial au président Laporta pour m'avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour à la place qu’il mérite. Vive le Barça. Vive la Catalogne », a lancé le buteur polonais au moment de faire ses adieux aux supporters barcelonais. Son nom est désormais évoqué en Arabie saoudite (Al Hilal, Al Ittihad et Al Quadsiah ), mais également en MLS et plus précisément à Chicago.
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Ça étonne personne mon pauvre gars! Ils ont une finale à remporter avec un trophée à la clé mais toi comme c’est Lyon alors c’est un arrangement

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Je supposais que tu étais supporter lyonnais

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
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563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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18
Metz
163337233276-44

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