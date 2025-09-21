Dembélé Ballon d’Or, le Barça humilie le Real Madrid

Candidat au Ballon d’Or, Lamine Yamal ne part pas favori face au Parisien Ousmane Dembélé. Ce n’est pas un problème pour le FC Barcelone qui, contrairement au Real Madrid de Florentino Pérez, se rendra bien à la cérémonie lundi au Théâtre du Châtelet à Paris.

J-2 avant l’attribution du Ballon d’Or 2025. La précédente édition nous a montré que personne n’était à l’abri d’une surprise dans les votes des journalistes. Mais compte tenu de ses performances et des titres remportés la saison dernière, Ousmane Dembélé a de grandes chances de gagner le trophée tant convoité. L’attaquant français a joué un rôle majeur dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Son principal concurrent Lamine Yamal n’a peut-être pas autant d’arguments.

Si Lamine Yamal va remporter le Ballon d'Or ? Je ne sais pas. Je pense qu'on verra Lamine remporter ce trophée un jour, a prédit l’Allemand ce samedi en conférence de presse. Mais au final, aller à la cérémonie, c'est une question de respect parce que nous sommes nominés. On verra. » Du côté du FC Barcelone , tout le monde est bien conscient du statut de favori d’Ousmane Dembélé. Il n’empêche qu’une délégation blaugrana sera bien présente à la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir au Théâtre du Châtelet. Un déplacement important pour l’entraîneur du Barça Hansi Flick. «, a prédit l’Allemand ce samedi en conférence de presse.

« Tous ceux qui remportent ce trophée le méritent, a poursuivi le technicien. Moi je veux juste en profiter, je veux montrer du respect au vainqueur. Pour moi, c'est essentiel. » Hansi Flick ne nomme personne dans sa déclaration. Mais le Real Madrid peut clairement se sentir visé. Rappelons que la Maison Blanche a décidé de boycotter la cérémonie. Vexé par la deuxième place de Vinicius Junior l’année dernière, le club dirigé par Florentino Pérez ne veut plus entendre parler du Ballon d’Or. Ce qui explique sûrement le tacle de l’entraîneur barcelonais.