le barca prolonge hansi flick jusqu en 2027 iconsport 259947 0058 393086

Dembélé Ballon d’Or, le Barça humilie le Real Madrid

Liga21 sept. , 11:20
parEric Bethsy
Candidat au Ballon d’Or, Lamine Yamal ne part pas favori face au Parisien Ousmane Dembélé. Ce n’est pas un problème pour le FC Barcelone qui, contrairement au Real Madrid de Florentino Pérez, se rendra bien à la cérémonie lundi au Théâtre du Châtelet à Paris.
J-2 avant l’attribution du Ballon d’Or 2025. La précédente édition nous a montré que personne n’était à l’abri d’une surprise dans les votes des journalistes. Mais compte tenu de ses performances et des titres remportés la saison dernière, Ousmane Dembélé a de grandes chances de gagner le trophée tant convoité. L’attaquant français a joué un rôle majeur dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Son principal concurrent Lamine Yamal n’a peut-être pas autant d’arguments.
Du côté du FC Barcelone, tout le monde est bien conscient du statut de favori d’Ousmane Dembélé. Il n’empêche qu’une délégation blaugrana sera bien présente à la cérémonie du Ballon d’Or lundi soir au Théâtre du Châtelet. Un déplacement important pour l’entraîneur du Barça Hansi Flick. « Si Lamine Yamal va remporter le Ballon d'Or ? Je ne sais pas. Je pense qu'on verra Lamine remporter ce trophée un jour, a prédit l’Allemand ce samedi en conférence de presse. Mais au final, aller à la cérémonie, c'est une question de respect parce que nous sommes nominés. On verra. »

Lire aussi

La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’OrLa grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or
« Tous ceux qui remportent ce trophée le méritent, a poursuivi le technicien. Moi je veux juste en profiter, je veux montrer du respect au vainqueur. Pour moi, c'est essentiel. » Hansi Flick ne nomme personne dans sa déclaration. Mais le Real Madrid peut clairement se sentir visé. Rappelons que la Maison Blanche a décidé de boycotter la cérémonie. Vexé par la deuxième place de Vinicius Junior l’année dernière, le club dirigé par Florentino Pérez ne veut plus entendre parler du Ballon d’Or. Ce qui explique sûrement le tacle de l’entraîneur barcelonais.
Articles Recommandés
ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1

OM-PSG : Ligue 1+ a-t-elle faussé le calendrier ?

ICONSPORT_270064_0447
Ligue 1

OM-PSG reporté, l’inquiétant point météo

ICONSPORT_270632_0277
Ligue 1

L1 : Ilan Kebbal, élu meilleur joueur du mois d'août

ICONSPORT_270646_0484
PSG

OM-PSG : Barcola forfait

Fil Info

12:00
OM-PSG : Ligue 1+ a-t-elle faussé le calendrier ?
11:40
OM-PSG reporté, l’inquiétant point météo
11:26
L1 : Ilan Kebbal, élu meilleur joueur du mois d'août
11:13
OM-PSG : Barcola forfait
11:00
Il demande pardon pour avoir aidé l'OM
10:30
La fiche de paye de Cherki fuite à Manchester City
10:00
L'OL ou la France, une terrible décision
9:40
Un 4 janvier mouvementé ? Le Paris FC défie le PSG
9:20
« Un mensonge », RMC prend cher à Bordeaux

Derniers commentaires

Vigilance Orange : OM-PSG n'est pas menacé...pour l'instant

Si le terain etait injouable ils mettraient ça sur le compte de Nasser

OM : Kondogbia forfait contre le PSG

Top 3 ? Tous les milieux du PSG lui sont superieurs

OM-PSG : Barcola forfait

"L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie.." Et Joao Neves non?

OM-PSG : Barcola forfait

On envoi les titis !! Le plus important c'est Barcelone

Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

C'est bien mon grand.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

Loading