Le PSG c’est fini, Pierre Ménès n’y croit plus

Moins saignant, moins impressionnant, le PSG va avoir beaucoup plus de mal cette saison car il n'est plus forcément au rendez-vous physiquement, annonce Pierre Ménès.

Difficilement victorieux d’une équipe de l’OM qui est désormais avant-dernière du championnat, le PSG n’a pas vraiment brillé ce dimanche au Vélodrome. L’essentiel a été fait et Paris se replace doucement vers les premières places après son début de saison compliqué. Si le club de la capitale a des circonstances atténuantes avec les sollicitations permanentes de ses joueurs, l’alchimie et surtout le niveau physique de la troupe de Luis Enrique impressionnent moins.

Pour Pierre Ménès, ce début de saison marque peut-être la fin de l’ère dominatrice du PSG, qui semble fatigué et moins capable de hausser son niveau de jeu quand la compétition le demandera. Un bilan difficile à faire après un peu plus d’un mois de compétition, mais l’ancien journaliste de L’Equipe et de Canal+ avoue que la magie est peut-être terminée chez les doubles champions d’Europe.