Le PSG c’est fini, Pierre Ménès n’y croit plus

Le PSG c’est fini, Pierre Ménès n’y croit plus

PSG21 sept. , 21:00
parGuillaume Conte
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Moins saignant, moins impressionnant, le PSG va avoir beaucoup plus de mal cette saison car il n'est plus forcément au rendez-vous physiquement, annonce Pierre Ménès.
Difficilement victorieux d’une équipe de l’OM qui est désormais avant-dernière du championnat, le PSG n’a pas vraiment brillé ce dimanche au Vélodrome. L’essentiel a été fait et Paris se replace doucement vers les premières places après son début de saison compliqué. Si le club de la capitale a des circonstances atténuantes avec les sollicitations permanentes de ses joueurs, l’alchimie et surtout le niveau physique de la troupe de Luis Enrique impressionnent moins.
Pour Pierre Ménès, ce début de saison marque peut-être la fin de l’ère dominatrice du PSG, qui semble fatigué et moins capable de hausser son niveau de jeu quand la compétition le demandera. Un bilan difficile à faire après un peu plus d’un mois de compétition, mais l’ancien journaliste de L’Equipe et de Canal+ avoue que la magie est peut-être terminée chez les doubles champions d’Europe.
« Je ne vois pas forcément le PSG monter en régime. Il y a aussi peut-être une année où le PSG va avoir un plafond de verre plus bas que les années précédentes. C’est peut-être cette année. Je n’ai pas du tout aimé le contenu du PSG face à Marseille, pas plus qu’à Brest. Ils vont remonter au classement, c’est évident, surtout après quatre déplacements sur les cinq premiers matchs. Mais il y a un manque de changement de rythme qui rend finalement les accélérations de Nuno Mendes tellement indispensables que cela commence à être un petit peu préoccupant », a résumé Pierre Ménès, pour qui Paris manque de tranchant cette saison, et va devoir se réveiller sans trop tarder sous peine de rencontrer de nombreuses difficultés en Ligue 1 et en Ligue des Champions.
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Derniers commentaires

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Personnellement je ne suis pas d’accord avec lui, il faut juste que Luis fasse débuter ferran tores, ce joueur fait directement changer l’équipe, que dembele arrête d’être un joueur personnel et le PSG va de nouveau être injouable !

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Et je ne parle pas que de Bruno mais aussi de son père !!! Quand même, enfanter un gluant pareil, ça fait réfléchir... Manix control...

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Ce sont loin d'être les pires au CUP. Mais pas de surprise au vu de la tendance depuis QSI

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C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !

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Douglas : Ce n'est pas Rémi. Lui c'est le 34, il parodie le 33.😊

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