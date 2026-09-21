L’OL demande pardon

L’OL demande pardon

OL21 sept. , 21:30
parGuillaume Conte
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Gros bug à l'Olympique Lyonnais ce samedi au coup d'envoi du match face à Rennes, et les spectateurs en ont payé le prix. Le club rhodanien est revenu sur ce problème ce lundi.
Cela n’a pas empêché l’Olympique Lyonnais de réaliser un très joli match et de s’imposer 4-0 face à Rennes ce samedi soir, mais certains supporters garderont un souvenir mitigé de leur expérience au Groupama Stadium. Des longues files d’attente, des portes fermées, des billets qui ne marchent pas, un bug informatique dans l’application a généré de gros problème à l’entrée du stade. Surtout que, depuis cette saison, l’application est le seul moyen d’entrer dans l’enceinte de Décines, ce qui a laissé de nombreux spectateurs coincés.

L'OL s'excuse et promet de rectifier le tir

Ce lundi, l’OL a reconnu le bug et a assuré que tout serait fait pour que cela ne se reproduise pas. « L’Olympique Lyonnais présente ses plus sincères excuses à tous les spectateurs impactés par cet incident de billetterie. Nos équipes sont déjà mobilisées pour éviter tout problème lors de la prochaine réception de Crystal Palace, le 15 octobre en Ligue Europa », a fait savoir le club rhodanien, par un message relayé par Le Progrès.
Dès ce lundi, des réunions se sont tenues pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise. Comble de la modernité, alors que tout devait passer par l’application, l’OL a rappelé qu’il était toujours possible de passer avec le QR code ou le billet imprimé aux entrées afin d’assurer une bonne transition pour les prochaines semaines.
Concernant la panne, elle a concerné plus que l’application, puisque c’est selon Le Progrès tout l’environnement web autour de la billetterie qui n’a plus fonctionné au pire moment, rendant impossible les solutions de recours envisagées au départ.

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Personnellement je ne suis pas d’accord avec lui, il faut juste que Luis fasse débuter ferran tores, ce joueur fait directement changer l’équipe, que dembele arrête d’être un joueur personnel et le PSG va de nouveau être injouable !

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Et je ne parle pas que de Bruno mais aussi de son père !!! Quand même, enfanter un gluant pareil, ça fait réfléchir... Manix control...

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