OL : Le prodige Endrick choque Madrid

Il n’a fallu qu’un match à Endrick pour impressionner tout le monde à l’OL. Buteur, le Brésilien a livré une performance très aboutie à Lille qui n’est pas non plus passée inaperçue en Espagne, où Madrid le suit de près.

Pressenti pour démarrer sur le banc contre Lille en 16e de finale de la Coupe de France dimanche soir, Endrick était finalement lancé dès le coup d’envoi par Paulo Fonseca. Aligné en position de numéro neuf au côté de Pavel Sulc, l’international brésilien prêté par le Real Madrid s’est rapidement mis en évidence. Très présent dans le jeu lyonnais, Endrick s’est montré mobile, vif et plutôt à l’aise techniquement. Dès la première mi-temps, le Brésilien aurait pu inscrire un but magnifique mais sa lourde frappe du gauche s’est écrasée sur le poteau des Dogues.

Le joueur prêté par le Real Madrid marquait finalement quelques minutes plus tard son premier but avec les Gones, offrant la victoire à l’OL sur la pelouse du LOSC (1-2). Une performance déjà décortiquée en Espagne, où la presse madrilène est déjà impressionnée par l’adaptation éclair d’Endrick comme le souligne Marca. « Malgré un jeu parfois individualiste, la volonté d'Endrick d'impressionner les supporters lyonnais était forte. À la 13e minute, il tenta d'ailleurs sa chance une nouvelle fois d'une frappe du bout du pied à l'intérieur de la surface » écrit le média espagnol avant de poursuivre.

Endrick a été auteur de débuts mémorables à l'OL - Marca

« Endrick a continué d'impressionner en début de seconde période, frustrant les joueurs lillois. Cependant, voyant qu'il subissait des fautes répétées, Paulo Fonseco l'a remplacé à une vingtaine de minutes de la fin, afin de le préserver (…) Endrick a été auteur de débuts mémorables » conclut par ailleurs le média espagnol, relayant la très forte impression laissée par Endrick en Espagne et plus particulièrement à Madrid. Le journal l’Equipe est du même avis puisque le quotidien national a attribué une excellente note de 7/10 à la star brésilienne de 19 ans.

« Une première titularisation et un premier match plutôt réussi pour la recrue hivernale de l'OL, placée sur le côté droit de l'attaque. Le Brésilien aurait pu marquer dès la 5e minute mais sa frappe puissante du gauche a été détournée comme il a pu par Bodart sur son poteau. Un autre tir pas cadré (23e) avant de marquer son premier but sous les couleurs de l'OL sur une inspiration géniale de Tolisso (43e). Un ultime tir hors du cadre avant de céder sa place à Karabec (71e) » écrit le quotidien dans ses colonnes. Très en vue et déjà buteur, Endrick ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts avec en prime une victoire et une qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France.