Détesté à Liverpool, il énerve le Real Madrid maintenant

Oui l affaire V.A y a eu des preuves le titre de champion a étais enlevé, après pour face a Milan aucune preuve puisque la LDC de 93 a pas été élevée dans le palmarès de LDC de L UEFA, tu peux vérifier sur le site de L UEFA , après chacun peut dire ça version je m en fou, moi se que je regarde que la LDC 93 a pas été enlevé rien de plus, après la façon comment elle a été gagner je m'en fous royalement
Lol je vend la mienne 120 euro et encore je trouve ca cher payé je my retrouve.... mais sûrement pas par la plate-forme
Ahahah ... encore un titre racoleur et p*te a clic... en même temps un classique sur ce site...
Ahaha..encore un titre p*te a clic...
Non c'est très récent paris,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
𝐄𝐗𝐂𝐋🏴🔵| Real Madrid are unhappy with Trent's start to life at the club. His attitude in training and focus in games have caused concern. He will be given time, but a sale within 18 months is already being engineered. His agency, led by his brother, has begun talks with