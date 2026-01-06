ICONSPORT_278624_0137

Détesté à Liverpool, il énerve le Real Madrid maintenant

Arrivé l'été dernier au Real Madrid après avoir refusé toutes les offres de prolongation de Liverpool, son club formateur, Trent Alexander-Arnold connait un tel cauchemar qu'il pourrait déjà faire son retour en Premier League.
Le 1er juin dernier, dès l'ouverture du mercato exceptionnel ouvert à l'attention des clubs participant à la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid dépensait 10 millions d'euros pour s'attacher les services de Trent Alexander-Arnold à un mois de la fin de son contrat. Un recrutement qui s'était fait dans une logique très claire pour le latéral droit britannique : refuser toutes les offres de prolongation pour partir dans le plus grand club du monde.
T. Alexander-Arnold

T. Alexander-Arnold

EnglandAngleterre Âge 27 Défenseur

WC Qualification Europe

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Rapidement mis dans le bain par Xabi Alonso lors du Mondial des clubs, il a vite montré qu'il avait de grandes qualités à faire valoir. Et puis c'est tout. A cause d'une condition physique en décalage avec le reste du groupe, il a manqué de temps de jeu en début de saison avant de se blesser à la cuisse à deux reprises. De quoi lui faire manquer 13 matchs depuis son arrivée et lancer déjà des spéculations autour de son avenir.

Trent Alexander-Arnold déjà renvoyé ?

Selon les informations du journaliste des Reds Jamesslfc sur X, le Real Madrid est clairement mécontent de Trent Alexander-Arnold. Le journaliste britannique spécialisé dans l'actualité de Liverpool révèle que son attitude aux entrainements et sa concentration en match suscitent des inquiétudes en interne. Sa condition physique interpelle aussi puisqu'il est actuellement en convalescence et ne reviendra pas avant la fin du mois de janvier, voire début février.
Si du temps lui est encore accordé, étant donné qu'il n'est au club que depuis 6 mois, il y a de fortes chances qu'un transfert aura lieu dans moins d'un an si la situation ne s'améliore pas d'ici là. Son agent a même déjà entamé des discussions avec Manchester City pour préparer ce qui ressemble à un retour au bercail.
