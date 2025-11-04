ICONSPORT_275056_0031

La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid

Du ménage en attaque au Real Madrid cet hiver ? Rodrygo a envie de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, étant donné le traitement que lui réserve Xabi Alonso. 
Il n’y a pas qu’Endrick qui est mécontent de son temps de jeu au sein de l’attaque du Real Madrid. Dans une information qui fait du bruit en Espagne, Fichajes annonce que Rodrygo ne souhaite plus continuer sous les ordres de Xabi Alonso. Depuis le départ de Carlo Ancelotti, le Brésilien a clairement perdu de l’importance. Et avec le retour de blessure de Jude Bellingham, l’ancien de Santos ne peut plus se contenter de jouer 10 minutes par match comme c’est le cas depuis le début de la saison. Une faible utilisation même quand il y a des absents, ou que Vinicius est en froid avec son entraineur. 
A 24 ans, le Brésilien a décidé que le mercato du mois de janvier allait lui permettre d’aller voir ailleurs. Le but est bien évidemment de voir sa carrière enfin décoller, mais aussi d’aller chercher des minutes de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026, qui est en train de lui passer sous le nez. 

Contrairement à Endrick, Rodrygo se dirige bien vers la Premier League. Arsenal et Tottenham sont sur les rangs pour un duel du nord de Londres. L’Atlético de Madrid s’est aussi renseigné à son sujet, preuve que les offres ne devraient pas manquer si le Real venait à ouvrir réellement la porte. La formation merengue ne manque pas de solutions offensives, mais le danger de voir Rodrygo et Endrick partir à tout de même de quoi inquiéter les socios en vue de la deuxième partie de saison. 
L’été dernier, des contacts avec plusieurs clubs européens avaient permis au Real Madrid de demander 100 millions d’euros au minimum pour libérer son attaquant brésilien. Désormais, la valeur de Rodrygo a légèrement diminué, puisqu’il est évalué à 80 millions d’euros. Une opportunité à saisir pour un joueur qui a perdu toute sa confiance ces derniers mois au Real. 
R. Silva de Goes

R. Silva de Goes

BrazilBrésil Âge 24 Attaquant

Friendly International

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading