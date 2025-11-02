PSG : Le Real Madrid attend le feu vert de Vitinha

En reconstruction depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le Real Madrid cherche un milieu de terrain créatif, profil manquant au club de la capitale espagnole. Dans cette optique, la presse espagnole a dévoilé que les Merengue préparent une offre pour Vitinha.

Carton plein pour le Real Madrid face à Valence en Liga ce samedi soir. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont remporté la rencontre sur le score de 4-0. L’international français a par ailleurs inscrit un doublé portant son nombre de réalisations à 13 en championnat depuis le début de saison. Mais en coulisses le club de la capitale espagnole s’active pour trouver du renfort. Ce dimanche, la presse espagnole fait état d’une offre du Real pour Vitinha au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid suit Vitinha

Le milieu de terrain portugais est entré dans une autre dimension sous Luis Enrique. Véritable patron du milieu de terrain, l’ancien joueur de Porto est devenu une référence absolue à son poste. Et selon Fichajes, le Real Madrid rêve d’attirer Vitinha. Xabi Alonso cherche un profil créatif à ajouter à son milieu de terrain. Un profil qui aiderait le leader de Liga à passer un nouveau cap cette saison.

« Sous la direction de Xabi Alonso, le club recherche un joueur capable de donner le rythme, d'organiser le jeu et d'apporter du toucher. À cet égard, Vitinha apparaît comme l'un des candidats idéaux, » dévoile le média espagnol. Cependant, toujours selon Fichajes, le club de la capitale espagnole sait qu’il sera très compliqué de déloger Vitinha du Paris Saint-Germain. Les Merengues suivent de près la situation et sont prêts à attaquer dès l’été prochain. « Le plan est clair : si l'occasion se présente et que Vitinha exprime son désir de changement, le Real Madrid passera à l'attaque, » décrit Fichajes. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu. Cependant, le Portugais n’a pas encore exprimé l’envie d’un départ.