ICONSPORT_275756_0038

PSG : Le Real Madrid attend le feu vert de Vitinha

PSG02 nov. , 18:00
parNathan Hanini
1
En reconstruction depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le Real Madrid cherche un milieu de terrain créatif, profil manquant au club de la capitale espagnole. Dans cette optique, la presse espagnole a dévoilé que les Merengue préparent une offre pour Vitinha.
Carton plein pour le Real Madrid face à Valence en Liga ce samedi soir. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont remporté la rencontre sur le score de 4-0. L’international français a par ailleurs inscrit un doublé portant son nombre de réalisations à 13 en championnat depuis le début de saison. Mais en coulisses le club de la capitale espagnole s’active pour trouver du renfort. Ce dimanche, la presse espagnole fait état d’une offre du Real pour Vitinha au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid suit Vitinha

Le milieu de terrain portugais est entré dans une autre dimension sous Luis Enrique. Véritable patron du milieu de terrain, l’ancien joueur de Porto est devenu une référence absolue à son poste. Et selon Fichajes, le Real Madrid rêve d’attirer Vitinha. Xabi Alonso cherche un profil créatif à ajouter à son milieu de terrain. Un profil qui aiderait le leader de Liga à passer un nouveau cap cette saison.
« Sous la direction de Xabi Alonso, le club recherche un joueur capable de donner le rythme, d'organiser le jeu et d'apporter du toucher. À cet égard, Vitinha apparaît comme l'un des candidats idéaux, » dévoile le média espagnol. Cependant, toujours selon Fichajes, le club de la capitale espagnole sait qu’il sera très compliqué de déloger Vitinha du Paris Saint-Germain. Les Merengues suivent de près la situation et sont prêts à attaquer dès l’été prochain. « Le plan est clair : si l'occasion se présente et que Vitinha exprime son désir de changement, le Real Madrid passera à l'attaque, » décrit Fichajes. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu. Cependant, le Portugais n’a pas encore exprimé l’envie d’un départ. 
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts1
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275954_0013
Ligue 1

L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule

ICONSPORT_275913_0065
Rennes

Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes

ICONSPORT_275756_0097
PSG

PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé

ICONSPORT_275790_0088
Monaco

« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite

Fil Info

19:09
L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule
19:00
Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes
18:40
PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé
18:20
« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite
17:30
L'OM, c'est trop difficile à comprendre pour Lizarazu
17:18
L1 : Programme TV et résultats de la 11e journée
17:00
Un prodige russe au PSG, c'est confirmé
16:52
L1 : Rennes balaye Strasbourg, Beye respire

Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Pendant qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, les supporters pensent moins au coaching léger de l'entraîneur et oui. Et Greg est encore submergé sur cet article oui j'ai vu. Ça lui apprendra.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
Strasbourg
191161422166
7
O. Lyonnais
191061316124
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Angers SCO
1011245815-7
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading