Nantes reçoit un coup de fil du Real Madrid

Fautif sur le premier but encaissé par Nantes contre Metz dimanche après-midi, Tylel Tati reste malgré tout l’un des joueurs les plus courtisés de Ligue 1. Le défenseur nantais a notamment tapé dans l’oeil du Real Madrid.

Titulaire indiscutable au FC Nantes à seulement 17 ans, Tylel Tati est déjà considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs en Europe. Le Paris Saint-Germain fait d’ailleurs partie des clubs qui surveillent avec beaucoup d’attention la progression du joueur né à Champigny-sur-Marne. Le club parisien n’est pas le seul ogre européen à se pencher sur la situation de Tylel Tati. Et pour cause, le site Live Foot nous apprend que le Real Madrid a également un oeil avisé sur le joueur d’1m92, titulaire à 9 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Le média affirme que dix ans après avoir recruté le jeune Raphaël Varane au RC Lens, les dirigeants merengue ne s’interdisent pas de renouveler l’expérience avec le transfert d’un très jeune défenseur central du championnat de France. Le profil de Tylel Tati plait à la direction madrilène, qui s’ajoute donc à la liste des nombreux clubs intéressés par le joueur. Le média rapporte qu’en dehors du Real et du PSG, le FC Barcelone et Manchester United sont également très intéressés par le numéro 78 du FC Nantes.

Déjà sous contrat pro avec les Canaris jusqu’en juin 2028, le défenseur des U18 de l’équipe de France risque d’avoir le choix du roi pour la suite de sa carrière cet été. Les dirigeants nantais peuvent eux espérer une très grosse vente puisque le prix de Tylel Tati a déjà été fixé à environ 20 millions d’euros. Reste à voir si Waldemar Kita cédera dès cet été ou s’il parviendra à conserver sa pépite de 17 ans un an de plus afin d’espérer une vente encore plus monstrueuse à l’horizon 2027. Tylel Tati n’aura alors plus qu’un an de contrat. Autant dire que la situation n’est pas simple et devra être gérée au mieux par le board nantais au vu de l’immense talent du joueur français.