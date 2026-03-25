Kylian Mbappé fou de rage, un départ du Real Madrid étudié ?

De retour de blessure la semaine dernière, Kylian Mbappé a explosé dans une colère noire lorsqu’il a appris que le staff médical du Real Madrid avait effectué une IRM sur le mauvais genou.

Touché au genou gauche, Kylian Mbappé a été éloigné des terrains pendant plus d’un mois. Une absence qui n’a pas coûté trop cher au Real Madrid, qui s’en est très bien sorti sans lui en battant notamment Manchester City en Ligue des Champions ou encore l’Atlético de Madrid en Liga. Le Français aurait toutefois pu être éloigné des terrains moins longtemps si le staff médical du Real Madrid n’avait pas été à la ramasse totale , effectuant notamment une IRM sur son genou droit, alors que c’est le gauche qui était blessé.

Une erreur monumentale qui a provoqué une colère sans commune mesure de la part du champion du monde 2018 selon Marca. Le média espagnol révèle qu’en apprenant la faute du staff médical du club merengue, Kylian Mbappé a tout simplement pété les plombs, « semant le chaos au sein du service médical du Real », qui a « mis en danger le joueur ». Kylian Mbappé n’a d’ailleurs pas hésité, à la suite de cette énorme bourde, à quitter l’Espagne afin de se rendre en France pour avoir un second avis en consultant le professeur Bertrand Sonnery-Cottet qui a notamment soigné Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic au cours de sa carrière.

L'entourage de Kylian Mbappé est énervé

Cet épisode lunaire est à présent derrière Kylian Mbappé, mais il pourrait être lourd de conséquences comme l’a sous-entendu Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Dans l’entourage de Kylian Mbappé, on est perplexe et on n’arrive pas à comprendre comment on a pu faire un truc pareil. Il y a d'abord eu de la surprise puis de la colère. Aujourd'hui on est fin mars, il est parti à Boston et le médecin dit qu'il est à 100%. Je crois qu'il est extrêmement soulagé aujourd'hui, mais vraiment soulagé » a glissé le journaliste. Un épisode qui pourrait remettre en cause son avenir au Real Madrid ?

Daniel Riolo n’y croit pas même si rien n’est à exclure. « Je pense qu'il n'en veut pas au Real parce que maintenant, c'est du passé. Mais s'il s'était foutu le genou en l'air, on ne parlerait pas comme ça et cela ne serait pas la même histoire » a conclu l’éditorialiste de l’After Foot. Nul doute que si les douleurs au genou venaient à réapparaître pour Kylian Mbappé, le diminuant par exemple pour la Coupe du monde avec la France, le buteur de 26 ans tiendra le staff médical du Real Madrid comme l’unique responsable. Et son avenir en Espagne pourrait alors s’écrire en pointillés.