Kylian Mbappé fou de rage, un départ du Real Madrid étudié ?

Certainement un article qui parle du club brésilien de Botafogo qui engage une procédure judiciaire contre le club de l'OL pour le recouvrement de dettes impayées. C'est le début d'une belle descente aux enferts pour nous s'il le font (UEFA , FIFA) Les clubs de l'Ol et Botafogo feraient mieux de s'allier et d'attaquer Textor
Mdr
et en 1815 la finale devait se jouer a waterloo, mais bizarrement, ca c'est pas fait... Pourquoi, on l'ignore...
Aulas savait mettre de l'huile sur le feu, et exacerbé les tensions... bien sur, il avait un public, et jouait derriere les veuves effarouchées... pour la bagarre, faut etre 2,mais toujours dire que c'est l'autre qui a commencé C'etait pas l'epoque des lumieres, des 2 cotés
Ben non je pense que mes clients ont bien l'impression que je bosse avec eux et que le resultat est important ... le probleme n'est pas de gagner de l'argent mais de donner le resultat demandé/esperé pour lequel tu es payé .. apres chacun sa mentalité en effet mais si tu trouve ca normal c'est une explication assez cohérente a la décadence de ce monde ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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