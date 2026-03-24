Kylian Mbappé est sous le choc
Kylian Mbappé

Erreur sur le genou de Mbappé, l'Espagne confirme !

Kylian Mbappé24 mars , 18:40
parClaude Dautel
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Quelques heures après les révélations de Daniel Riolo sur la bourde commise par le Real Madrid lors de l'IRM passée par Kylian Mbappé, la presse espagnole confirme que le club s'est trompé de genou.
Si cela ne concernait pas la santé de Kylian Mbappé, cela pourrait faire sourire. Mais quand Daniel Riolo a révélé que le staff médical s'était trompé de genou lors de l'Imagerie par résonance magnétique (IRM) passée par l'attaquant vedette du Real Madrid, nombreux ont été ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'un bobard du journaliste de RMC. Mais ce mardi après-midi, Miguel Ángel Díaz, journaliste de la très sérieuse radio espagnole Cope, confirme qu'effectivement le staff médical des Merengue s'est gravement trompé lors de l'examen passé par Kylian Mbappé alors qu'il était touché à un genou. 

Le genou droit de Mbappé examiné au lieu du gauche

Nos confrères espagnols vont même plus loin en révélant précisément l'erreur commise lors de l'IRM passée par le joueur français. « Le Real Madrid, dans son diagnostic initial, s’est trompé de genou. Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné son genou droit », explique Miguel Angel Díaz sur Deportes COPE. Une bourde XXL qui a valu aux fautifs de prendre la porte, tandis que face à cette situation totalement délirante, Kylian Mbappé et le Real Madrid ont décidé de se tourner vers le Docteur Bertrand Sonnery-Cottet, réputé pour être le meilleur spécialiste mondial du genou.
Selon les médias espagnols, ce dernier, qui a constaté le travail très médiocre fait à Madrid, a ensuite suggéré un protocole de renforcement musculaire. Un choix payant puisque Kylian Mbappé n'a finalement pas eu à se faire opérer, comme cela avait été évoqué, l'attaquant ayant même joué contre l'Atlético de Madrid avant de rejoindre l'équipe de France pour les deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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