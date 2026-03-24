Erreur sur le genou de Mbappé, l'Espagne confirme !

Quelques heures après les révélations de Daniel Riolo sur la bourde commise par le Real Madrid lors de l'IRM passée par Kylian Mbappé, la presse espagnole confirme que le club s'est trompé de genou.

Si cela ne concernait pas la santé de Kylian Mbappé, cela pourrait faire sourire. Mais quand Daniel Riolo a révélé que le staff médical s'était trompé de genou lors de l'Imagerie par résonance magnétique (IRM) passée par l'attaquant vedette du Real Madrid, nombreux ont été ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'un bobard du journaliste de RMC. Mais ce mardi après-midi, Miguel Ángel Díaz, journaliste de la très sérieuse radio espagnole Cope, confirme qu'effectivement le staff médical des Merengue s'est gravement trompé lors de l'examen passé par Kylian Mbappé alors qu'il était touché à un genou.

Le genou droit de Mbappé examiné au lieu du gauche

Le Real Madrid, dans son diagnostic initial, s’est trompé de genou. Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné son genou droit », explique Miguel Angel Díaz sur Nos confrères espagnols vont même plus loin en révélant précisément l'erreur commise lors de l'IRM passée par le joueur français. «, explique Miguel Angel Díaz sur Deportes COPE . Une bourde XXL qui a valu aux fautifs de prendre la porte, tandis que face à cette situation totalement délirante, Kylian Mbappé et le Real Madrid ont décidé de se tourner vers le Docteur Bertrand Sonnery-Cottet, réputé pour être le meilleur spécialiste mondial du genou.

Selon les médias espagnols, ce dernier, qui a constaté le travail très médiocre fait à Madrid, a ensuite suggéré un protocole de renforcement musculaire. Un choix payant puisque Kylian Mbappé n'a finalement pas eu à se faire opérer, comme cela avait été évoqué, l'attaquant ayant même joué contre l'Atlético de Madrid avant de rejoindre l'équipe de France pour les deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie.