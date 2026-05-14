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Théo Hernandez

EdF : Théo Hernandez viré, l'Equipe du Soir a choisi

Equipe de France14 mai , 11:30
parQuentin Mallet
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Aperçu dans une vidéo récemment parue sur les réseaux sociaux en train de consommer du gaz hilarant avec des escortes, Théo Hernandez fait l'objet de débats sur la légitimité de sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde.
Ce jeudi 14 mai au journal de TF1 à 20h, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) sur le continent américain cet été avec l'Équipe de France. Une liste particulièrement attendue, étant donné que beaucoup espèrent des surprises de dernière minute compte tenu de la forme générale de certaines équipes en Ligue 1 (Lens, OL,...).

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Sauf revirement de situation, le couloir gauche de la défense sera occupé par Théo Hernandez. Un choix qui pourrait être discutable puisque le latéral gauche d'Al-Hilal a été récemment aperçu dans une vidéo publiée en Italie dans laquelle on le voit consommer de la drogue (du protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant) entouré d'escortes. Pas de quoi l'inquiéter, en tout cas, selon le journaliste Damien Degorre.

Théo Hernandez, gros débat avant le Mondial

« Pourquoi Didier Deschamps ne doit pas se passer de Théo Hernandez à la Coupe du monde ? Je pense que dans ce genre d'affaires, il faut être prudent et se garder de toute conclusion hâtive. Méfiance de la vidéo, surtout quand ça vient de quelqu'un qui a été condamné pour extorsion auprès de sportifs. Il faut se laisser un peu le temps de la réflexion. La consommation de protoxyde d'azote n'est pas quelque chose d'illégal.
Quand on voit les images, c'est sûr que c'est pas génial. Dire juste après cette vidéo : 'on dégage Théo Hernandez', c'est une justice un peu expéditive, qui ne prend pas le temps de l'enquête », a expliqué Damien Degorre sur le plateau de L'Equipe du Soir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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