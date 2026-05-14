EdF : Théo Hernandez viré, l'Equipe du Soir a choisi

Aperçu dans une vidéo récemment parue sur les réseaux sociaux en train de consommer du gaz hilarant avec des escortes, Théo Hernandez fait l'objet de débats sur la légitimité de sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde.

Ce jeudi 14 mai au journal de TF1 à 20h, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) sur le continent américain cet été avec l'Équipe de France . Une liste particulièrement attendue, étant donné que beaucoup espèrent des surprises de dernière minute compte tenu de la forme générale de certaines équipes en Ligue 1 (Lens, OL,...).

Sauf revirement de situation, le couloir gauche de la défense sera occupé par Théo Hernandez. Un choix qui pourrait être discutable puisque le latéral gauche d'Al-Hilal a été récemment aperçu dans une vidéo publiée en Italie dans laquelle on le voit consommer de la drogue (du protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant) entouré d'escortes. Pas de quoi l'inquiéter, en tout cas, selon le journaliste Damien Degorre.

Théo Hernandez, gros débat avant le Mondial

« Pourquoi Didier Deschamps ne doit pas se passer de Théo Hernandez à la Coupe du monde ? Je pense que dans ce genre d'affaires, il faut être prudent et se garder de toute conclusion hâtive. Méfiance de la vidéo, surtout quand ça vient de quelqu'un qui a été condamné pour extorsion auprès de sportifs. Il faut se laisser un peu le temps de la réflexion. La consommation de protoxyde d'azote n'est pas quelque chose d'illégal.

Quand on voit les images, c'est sûr que c'est pas génial. Dire juste après cette vidéo : 'on dégage Théo Hernandez', c'est une justice un peu expéditive, qui ne prend pas le temps de l'enquête », a expliqué Damien Degorre sur le plateau de L'Equipe du Soir.