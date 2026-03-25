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France-Brésil : Mbappé, son genou tiendra 45 minutes

Equipe de France25 mars , 10:20
parGuillaume Conte
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La France se prépare à défier le Brésil ce jeudi, et ce sera avec Kylian Mbappé dans ses rangs, mais pas pour très longtemps.
L’équipe de France est arrivée à Boston, dans ce qui sera son camp de base pendant la Coupe du monde dans trois mois. L’idée pour ce mois de mars est de prendre ses marques et de préparer les rencontres face au Brésil, jeudi soir, et la Colombie, dimanche. Didier Deschamps devrait utiliser la plupart de ses joueurs pour ce long déplacement, avec deux équipes distinctes contre la Seleçao et les Cafeteros.
Pour cette tournée portée notamment par Nike, l’équipementier des Bleus, le match de prestige face au Brésil sera l’évènement phare et Didier Deschamps va en profiter pour utiliser Kylian Mbappé. Toujours en délicatesse avec son genou avec un retour progressif sous le maillot du Real Madrid ces derniers jours, le capitaine français ne devrait jouer que 45 minutes. De quoi le voir certainement titulaire, mais ensuite se ménager pour le reste de la saison. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne devrait pas forcer son talent, mais les enjeux commerciaux plus que sportifs devraient lui valoir cette présence très attendue contre le Brésil à Boston, ce jeudi.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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