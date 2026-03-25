France-Brésil : Mbappé, son genou tiendra 45 minutes

Majin Tu peux pas comparé, Lens joue clairement le titre face au PSG. Le PSG a un effectif pour tenir sur plusieurs compétitions,tout comme Strasbourg et sa tripoté de joueurs made in Chelsea
il va prendre 2 matchs
Alignons alors TOUTES les règles & avantages, DNCG, fiscalité, revenus et liberté des fédérations à accorder ou non les reports de match, ça l'ouvrirait moins ...
pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui
J'ai hate de voir la decision de la ligue et de comparer la sanction avec celle du strabourgeois qui a decoupé fofana et l'a mis sur la touche pendant 5 mois ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Des autographes, des photos et un beau moment partagé 💙 Merci Boston pour ce bel accueil ! 🤩