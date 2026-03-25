France-Brésil : Mbappé, son genou tiendra 45 minutes

La France se prépare à défier le Brésil ce jeudi, et ce sera avec Kylian Mbappé dans ses rangs, mais pas pour très longtemps.

L’équipe de France est arrivée à Boston, dans ce qui sera son camp de base pendant la Coupe du monde dans trois mois. L’idée pour ce mois de mars est de prendre ses marques et de préparer les rencontres face au Brésil, jeudi soir, et la Colombie, dimanche. Didier Deschamps devrait utiliser la plupart de ses joueurs pour ce long déplacement, avec deux équipes distinctes contre la Seleçao et les Cafeteros.

Pour cette tournée portée notamment par Nike, l’équipementier des Bleus, le match de prestige face au Brésil sera l’évènement phare et Didier Deschamps va en profiter pour utiliser Kylian Mbappé. Toujours en délicatesse avec son genou avec un retour progressif sous le maillot du Real Madrid ces derniers jours, le capitaine français ne devrait jouer que 45 minutes. De quoi le voir certainement titulaire, mais ensuite se ménager pour le reste de la saison. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne devrait pas forcer son talent, mais les enjeux commerciaux plus que sportifs devraient lui valoir cette présence très attendue contre le Brésil à Boston, ce jeudi.