Il veut voir le Real Madrid pleurer

Il a aussi perdu
il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon
On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......
C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.
Occupez-vous plutôt de recruter Rodrigo Mora, ce sera déjà ça de fait.
La vérité c’est que Xabi Alonso voulait partir dès la fin de la Coupe du Monde des clubs après avoir constaté l’ampleur des problèmes et le manque de soutien de ses dirigeants. Il est resté car il ne voulait pas donner l’impression d’abandonner le club.