ICONSPORT_282100_0104

Il veut voir le Real Madrid pleurer

Liga13 janv. , 14:00
parGuillaume Conte
0
Le Real Madrid a pris la décision de se séparer de Xabi Alonso, qui n'en pouvait plus des difficultés à diriger le club merengue et ses stars. L'entraineur mérite mieux pour ce consultant.
Arrivé au mois de juin pour remplacer Carlo Ancelotti et mener le Real Madrid en Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso s’est rapidement demandé où il avait mis les pieds. Des joueurs à l’égo surdimensionné, un vestiaire sulfureux, un président qui parle dans son dos et un jeu collectif très décevant, l’ancien milieu de terrain souhait même rendre son tablier dès le mois de juillet et la fin de la compétition aux Etats-Unis selon Sports Zone.
Mais Xabi Alonso a tenté de redresser la barre en Liga comme en Ligue des Champions avant de se heurter à l’évidence après une nouvelle défaite face au FC Barcelone, pour le priver d’un titre en SuperCoupe d’Espagne. Il a annoncé son départ d’un commun accord, sans jamais avoir pu apporter sa patte, comme il l’avait fait auparavant avec le Bayer Leverkusen. Le Real Madrid n’a pas su le mettre dans les meilleures conditions, et cela a le don d’agacer le consultant Thomas Bonnavent.
Il l’a fait savoir sur La Chaine L’Equipe, et espère que la Maison Blanche va regretter son comportement avec Xabi Alonso et son choix final. « Je ne sais même pas si elle existe la planification sportive ces dernières années au Real Madrid. Encore plus avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Pour moi il était en train de perdre du temps. Il y a des images terribles sur les deux derniers matchs avec Kylian Mbappé qui refuse la haie d’honneur au Barça, alors que Xabi Alonso était sur le terrain et c’est lui qui lui dit de rentrer aux vestiaires. La sortie de Asencio lors du dernier match en championnat où il fait un caprice. C’est Raul Asencio, c’est pas Kroos ou un cadre énorme. Je trouve qu’il était en train de perdre du temps, tant mieux qu’il se barre et j’espère que le Real Madrid s’en mordra les doigts », a balancé Thomas Bonnavent, persuadé qu’il n’y avait aucun avenir pour un coach qui n’a jamais pu mettre ses exigences tactiques en place, notamment en raison d’un vestiaire guère réceptif.

Lire aussi

Le Real Madrid scandaliséLe Real Madrid scandalisé
Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie SaouditeReal Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_266359_0082
OM

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

ICONSPORT_264177_0051
Rennes

Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

Fil Info

13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:40
OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé
13 janv. , 16:20
Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM
13 janv. , 15:00
Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable
13 janv. , 14:57
Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Le PSG vise Bruno Guimaraes, c'est confirmé

Occupez-vous plutôt de recruter Rodrigo Mora, ce sera déjà ça de fait.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading