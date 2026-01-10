Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite

Le Real Madrid disputera dimanche la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça. Kylian Mbappé, de retour de blessure, est pressenti pour disputer la rencontre.

Le Real Madrid va mieux en ce début d’année 2025. Les hommes de Xabi Alonso veulent remporter la Supercoupe d’Espagne dimanche soir contre le Barça afin d’envoyer un message fort à l’Europe du football. Les pensionnaires du Santiago-Bernabéu ont récemment dû composer sans Kylian Mbappé, blessé. Malgré cette absence, le collectif madrilène a répondu mieux que prévu, un élément qui pourrait s’avérer déterminant pour la suite de la saison. Mais alors que la Casa Blanca s’apprête à affronter son rival catalan pour un titre important, elle souhaite mettre toutes les chances de son côté en pouvant aligner Kylian Mbappé

Mbappé, le suspense reste entier

Alors que le Français souffre d’une entorse au genou et que trois semaines d’indisponibilité avaient été annoncées, l’ancien joueur du PSG pourrait déjà rechausser les crampons face au Barça, seulement onze jours après l’annonce de sa blessure. Xabi Alonso le juge capable de tenir sa place. Le sentiment est toutefois différent du côté de Kylian Mbappé. Conscient des enjeux de cette année 2026, le génie tricolore ne souhaite pas prendre le moindre risque. Il s’est néanmoins envolé ces dernières heures pour rejoindre ses partenaires en Arabie saoudite . Pour le Real Madrid, cela signifie qu’il est prêt à reprendre la compétition et à disputer la rencontre contre le FC Barcelone. Mbappé se testera lors des prochaines séances d’entraînement pour ne pas mettre son physique en danger.

L’Équipe indique qu’il n’est pas exclu que le Français dispute la finale de la Supercoupe d’Espagne sous infiltration, avant de déclarer forfait pour le match de Coupe du Roi contre Albacete, mercredi prochain. En espérant que sa blessure ne s’aggrave pas, au risque de contrarier le joueur et de mettre encore un peu plus de pression sur Xabi Alonso, dont la position reste fragile dans la capitale espagnole.