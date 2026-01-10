ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé - Real Madrid

Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite

Kylian Mbappé10 janv. , 10:20
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid disputera dimanche la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça. Kylian Mbappé, de retour de blessure, est pressenti pour disputer la rencontre.
Le Real Madrid va mieux en ce début d’année 2025. Les hommes de Xabi Alonso veulent remporter la Supercoupe d’Espagne dimanche soir contre le Barça afin d’envoyer un message fort à l’Europe du football. Les pensionnaires du Santiago-Bernabéu ont récemment dû composer sans Kylian Mbappé, blessé. Malgré cette absence, le collectif madrilène a répondu mieux que prévu, un élément qui pourrait s’avérer déterminant pour la suite de la saison. Mais alors que la Casa Blanca s’apprête à affronter son rival catalan pour un titre important, elle souhaite mettre toutes les chances de son côté en pouvant aligner Kylian Mbappé.

Mbappé, le suspense reste entier 

Alors que le Français souffre d’une entorse au genou et que trois semaines d’indisponibilité avaient été annoncées, l’ancien joueur du PSG pourrait déjà rechausser les crampons face au Barça, seulement onze jours après l’annonce de sa blessure. Xabi Alonso le juge capable de tenir sa place. Le sentiment est toutefois différent du côté de Kylian Mbappé. Conscient des enjeux de cette année 2026, le génie tricolore ne souhaite pas prendre le moindre risque. Il s’est néanmoins envolé ces dernières heures pour rejoindre ses partenaires en Arabie saoudite. Pour le Real Madrid, cela signifie qu’il est prêt à reprendre la compétition et à disputer la rencontre contre le FC Barcelone. Mbappé se testera lors des prochaines séances d’entraînement pour ne pas mettre son physique en danger.

L’Équipe indique qu’il n’est pas exclu que le Français dispute la finale de la Supercoupe d’Espagne sous infiltration, avant de déclarer forfait pour le match de Coupe du Roi contre Albacete, mercredi prochain. En espérant que sa blessure ne s’aggrave pas, au risque de contrarier le joueur et de mettre encore un peu plus de pression sur Xabi Alonso, dont la position reste fragile dans la capitale espagnole.
0
Derniers commentaires

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...

